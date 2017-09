A szitásdombi lakók a népszavazásig elmennének, Győrhöz csatlakoznának

A szitásdombi házak építésekor a kivitelező három buszmegállót és egy buszfordulót helyezett el a területen. A kész buszöblök négy éve parlagon állnak. Sem helyi, sem helyközi buszok nem szállítják az utasokat ide -tél végén portálunkon.Eltelt újabb fél év, a helyzet változatlan. Hiába lépett életbe, a buszok most is elkerülik Szitásdombot. "Hasonló helyzetre országosan sincs példa. Győr határa több szitásdombi utcában van. Mégsem a kisalföldi megyeszékhelyhez tartozunk, hanem a Pacsirta lakóparktól 4 km-re lévő Vámosszabadihoz. Hat éve patthelyzet alakult ki a győri és a vámosszabadi önkormányzat között. Az ügy azóta nem mozdul előre" - kezdte Bárándi-Nagy Viktória négygyerekes családanya.Győr és Vámosszabadi évek óta nem tud megegyezni a szitásdombi területről. Ennek a "levét" isszák a lakók. "Nem csak azzal van baj, hogy a buszok nem térnek be Szitásdombra. Az utakat nem tartják rendben, a közterületi füvet alig nyírják. Télen hó és jég esetén nem számíthatunk síkosságmentesítésre. Úgy látjuk, a lakóparknak nincs igazi gazdája" - vette át a szót Horváthné Ráb Orsolya. A háromgyermekes családanya a szitásdombi "őslakosok" közé tartozik, 2010 nyarán költözött ide. Mindhárom gyereke győri iskolába jár. "A diákok iskolából való hazajutását nagyban segítené, ha Szitásdombon szállhatnának le a buszról" - tette hozzá Horváthné Ráb Orsolya.Ennél a pontnál jegyezte meg egy fiatal pár: "nonszensz, hogy a házunktól 800 méterre van a kisbácsai óvoda, hivatalosan azonban a több km-re lévő Vámosszabadira kellene járatnunk a gyerekünket. Ezer ember él itt, a számunk hónapról hónapra nő, a többségünk kisgyermekes család". Az említett 22-es csapdája általánosnak mondható Szitásdombon. A városból ide költözők többsége megtartja győri lakcím-kártyájukat, hogy igénybe vegyék a megyeszékhely intézményhálózatát. Az vesse rájuk az első követ, aki nem így tenne a gyereke érdekében.Az irányítószámmal és a címekkel is többször meggyűlt a lakók baja. "Az a kisebbik gond, hogy a futárok, szervizesek nem találnak ide elsőre, de ha baj van, a segítség sem. Tavaly a házunk előtti gázcsonknak ment egy autó, a gáz szivárogni kezdett. Hívtuk a tűzoltókat, ők azonban a győrszentiváni Fecske utcába vonultak ki elsőre. Fél óra is eltelt, mire ideértek. Szerencsére nem történt nagyobb baj, de mi lett volna, ha mégis" - mondta Horváth Emese.A szitásdombi lakók a népszavazást is vállalnák megoldás érdekében. Elmondásuk szerint jelentős részük a józan ész szerint Győrhöz csatlakozna. "Ha meg tud egyezni Győr és Vámosszabadi, a törvények szerint akkor is szükséges a népszavazás kiírása. Az érvényes jogszabályok szerint ez esetben a népszavazáson a hatályos területen élők, vagyis a Pacsirta lakóparkban élők vennének részt" - közölte kérdésünkre Lipovits Szilárd, Győr jegyzője. Ha nem születik megegyezés, a lakók akkor is gyűjthetnek aláírásokat a referendum kiírásért.Bárány István, a szomszédos bácsai városrész győri önkormányzati képviselője tisztában van a nehézségekkel. A helyi buszok szitásdombi megállásáért hosszú ideje lobbizik. Lizákné Vajda Lívia, Vámosszabadi polgármestere szerint a realitás határain belül mindent megtesznek, hogy a Szitásdombon élők jól érezzék magukat."Az utakat folyamatosan karbantartjuk, a közvilágítást fejlesztettük, tájékozódást segítő táblákat helyezünk ki. A postai levélkézbesítés ügyében is történt előrelépés, a Pacsirta Lakóparknak saját irányítószáma van. Sajnáljuk, hogy a győri buszok annak ellenére sem állnak meg Szitásdombon, hogy az ÉNYKK korrekt javaslatot dolgozott ki. Ez a kérdés nem rajtunk múlik és nem csak a Pacsirta lakópark lakosainak, hanem a győri Szitásdomb településrészen élőknek is előnyös lenne" - közölte Lizákné Vajda Lívia. A témát folytatjuk.