A SZEnavis lesz a házigazdája az idei betonkenu kupának

Pollák András SZEnavis-csapatkapitány a tavalyi hajóval. Már készül az új kenu az idei versenyre, 5 milliméteres betonvastagsággal.

Amerikában már a hatvanas évektől rendeznek betonkenuépítő versenyeket, több szintű bajnokságban, sokféle kupával. Itthon az első viadalt hat éve tartották. Pollák András hallgatótársaival, szobatársaival úgy gondolta, ez jó buli lehet. Akkoriban a tanulmányai mellett már az építőanyag vizsgálati laborban is dolgozott, mint demonstrátor, ez némi kis segítséget jelentett ahhoz, hogy saját maguk meg tudják építeni az első hajót, és beevezzenek az ismeretlenbe.

Rövid út volt. Az első öt méteren annyira igyekeztem, hogy szó szerint belehúztam magam a vízbe, és kiestem a hajóból. Utolsók lettünk, de hatalmas reklámot kaptunk. A győztes hajóval alig foglalkoztak, velünk volt tele a média. Így indult a karrierünk, és ott helyben eldöntöttük, hogy jövőre is indulunk"

A SZEnavis csapat a tavalyi versenyen.

Betonkenu-élmény a vízen.

– emlékezik a kezdetekre Pollák András, aki azóta megszerezte építőmérnöki diplomáját a Széchenyi István Egyetemen, laborvezető, tanszéki mérnök és mentorálja a SZEnavis betonkenuépítő csapatot.Az első, legendás verseny után a következő évekre már kialakult a 20-25 fős hallgatói csapatlétszám, előbb negyedikek, aztán harmadikak, 2015-ben pedig már elsők lettek a Magyar Mapei Betonkenu Kupán, betonfürdőruha koncepciójukkal pedig különdíjat nyertek. A következő évben megvédték a címüket, tavaly már a németországi nagy versenyre koncentráltak, ahol tíz országból ötvenkét egyetem 102 hajója indult. Köztük a Széchenyisek, egyedüli magyarországi csapatként. Érdekesség, hogy a legkönnyebb kenu tíz kilót nyomott, a legnehezebb pedig több mint négy mázsát.Idén nyáron nem kell messzire utazniuk. Megpályázták és elnyerték a Magyar Betonkenu Kupa rendezési jogát.Június 21-22. között lesz a verseny a Mosoni-Duna aranyparti szakaszán. Jönnek Romániából, Csehországból, építőipari cégek is indítanak csapatokat, és persze minden hazai egyetem itt lesz, ahol építő és építészmérnökök tanulnak. Azért is fontosak ezek a versenyek a rendkívül jó hangulaton kívül, mert a hallgatók kapcsolatba kerülhetnek betontechnológiai cégekkel. Megismerhetik, és alkalmazhatják a legmodernebb eljárásokat. A csapattagság az ismeretanyagot, látókört is fejleszti. Minden évben új koncepciót alakítanak ki, új hajót építenek. Beszerzik hozzá az anyagokat, támogatásokat gyűjtenek, és belekóstolhatnak a marketingbe is.A SZEnavis idei hajójához most készül a zsalu. 3D maróval polisztirol tömbből vágják ki a hajóformát.Felületkezelik, és a negatív formára kenik a krémszerű betont. Azután leszedik róla a sablont, és kapnak egy szép, sima felületű, öt milliméter falvastagságú betonkenut. Minden évben változtatnak a technológián, a vasalást is egyre újszerűbb, különleges anyagok helyettesítik. A cégek által alkalmazott innovatív technológiák közül azokat, amik a hajóhoz illeszthetők, előszeretettel alkalmazzák. Szükség is van rájuk, hiszen a betonkenunak ugyanazokkal a tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint egy hagyományos, kompozit versenyhajónak. Az is fontos, hogy a hallgatók közül mindig kiváló sportemberek térdeljenek a kétszemélyes hajóba, mert ez mégiscsak egy verseny, és az a legfontosabb, hogy kik érnek előbb a célba.Pollák András büszke arra, hogy az egyetem teljeskörű támogatását élvezik. Új laboratóriumban dolgozhatnak. Magabiztosságot ad a csapatnak ez a stabil háttér. Meg is hálálják első helyekkel, folyamatos jelenléttel rendezvényeken, és a vidám, kreatív közösségükkel, ami biztosan növeli a campus vonzerejét. Kőkorszaki szakik a legmodernebb technológiával. Ez csak jó lehet.