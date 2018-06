A Széchenyis gitár trió második lett az amerikai versenyen

A Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának gitártanára, Roth Ede címzetes egyetemi docens, gitárművész növendékeiből alakult a trió. A kamaraegyüttes tagja a budapesti Szurgyi Gergely és a szintén budapesti Varga Bálint, akik a fővárosi Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskolából, míg a debreceni Molnár Levente a helyi Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolából jött a Széchenyi István Egyetemre tanulni. A trió három éve dolgozik együtt kamarazene tanárukkal, dr. Arnóth Balázzs egyetemi docenssel.



A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciáján elért első helyezésük után Szegeden, a németországi Aschaffenburgban, Portugáliában, Pozsonyban, s most Amerikában mutatták be a győri egyetemi zenei képzés, a gitárművész szak értékeit, vitték jó hírét a városnak és az intézménynek.

Az Universitas-Győr Alapítvány és az Egyetemi Zenei Alapítvány támogató mecenatúrája mellett az egyetemi pályázatok is nagyban hozzájárulnak a sikerhez.



- GFA, Guitar Foundation of America. A gitárosok számára ez a három betű, a verseny olyan, mint a teniszezőknek Wimbledon – értékelte az újabb nemzetközi sikert dr. Arnóth Balázs széchenyis egyetemi docens, zeneművész.