A szakszervezetek együttműködnének a közösségi közlekedés átalakításában

A munkavállalói érdekek esetleges sérülésének kiküszöbölése és a hatékonyabb működés érdekében a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) is szeretne együttműködni az állam által tervezett közösségi közlekedés átalakításában - mondta a két szervezet elnöke hétőn sajtótájékoztatón Győrben.



Palkovics Imre, a MOSZ elnöke arról beszélt, hogy tudomásuk szerint a közösségi közlekedést úgy alakítaná át az állam, hogy megszűnnének a párhuzamosságok a kötött pályás és a közúti közösségi közlekedésben, ami egyfajta integrációt jelent a MÁV és a közlekedési központok működésében.



Az érdekképviseletek az idén februárban megalakult közszolgáltató vállalkozások konzultációs fórumán (KVKF) szeretnék a felmerülő kérdéseket áttekinteni, elsősorban a munkabérek oldaláról. A cél, hogy ezek a közszolgáltató cégek meg tudják tartani a munkaerőt és újakat is tudjanak alkalmazni.



Mindezekhez egy életpálya modellt is szeretnének hosszú távra kidolgozni. Az elnök emlékeztetett, hogy egy három éves megállapodás értelmében 2019 év végéig harminc százalékkal nő a szektorban dolgozók bére, jövőre öt százalékkal.



Palkovics Imre az MTI-nek elmondta, hogy a MOSZ olyan csomagot szeretne letenni a kormány asztalára, amely szerint 2019 egy olyan átmeneti év lenne, ahol a korábban megkötött megállapodás értelmében az öt százalékos béremelést további legalább nyolc százalékos emelés követi. Így összesen 13 százalékos lenne a bruttó béremelés, ami a minimálbér és a szakmunkás bérminimum összeghatára is lenne. Így fenn tudnák tartani a béreknek azt a növekedési dinamikáját, ami a többi szektorban jellemző - mondta.



Hozzátette, hogy az emeléshez forrásokat is megjelölnek a tárgyalásokon. Halasi Zoltán, a VDSZSZ Szolidaritás elnöke arról beszélt, hogy első körben minden érdekképviselet a maga területén fogja meghatározni azokat az elvárásokat, amelyek a munkaerő megtartásában fontosak és ezeket fogják a fórumon képviselni. A cél, hogy hosszú távon mindenki számára jó megállapodás születhessen - mondta.



A VDSZSZ szeretné elérni azt is, hogy egy olyan megállapodás is létre jöjjön, amivel az átalakítás után esetlegesen megszűnő munkahelyekről a dolgozók ugyanazokkal a feltételekkel át tudjanak menni dolgozni egy másik szektorbeli céghez. Ne egymás konkurenciái legyenek, hanem egymás partnerei, mert a jelenlegi munkaerőpiacon nincsenek olyan helyzetben, hogy egymás konkurenciái legyenek - mondta Halasi Zoltán.



A KVKF egy véleményező és javaslattevő szervezet, amely a köztulajdonban működő közszolgáltatásokat közvetlenül érintő gazdasági döntések előkészítésében játszik szerepet.