Gondolták volna, hogy még Pumped Gabó főzési próbálkozását is végig tudná nézni Pető István mesterszakács? Merthogy a főzős műsorokatköveti, és sokkal jobb véleménnyel van róluk, mint néhány blogger megnyilatkozásáról. Hiúság, persze, egy csipetnyi az is van a kondérban, de így jutunk be a szakácsok, séfek gőzölgő világába.