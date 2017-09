A sok esőt nem bírták a csatornák - Győrben és Ménfőcsanakon több utca úszott - fotók

tudosito@kisalfold.hu Várjuk Olvasóink további képeit, beszámolóit:

A csapadékvíz elvezetés hiánya már egy régi megoldatlan probléma a Győr-Ménfőcsanak Hegyalja utcában. A mai vasárnapi esőmennyiség extrémnek mondható, de egy nagyobb nyári zápor is már problémákat okoz az utca domborzatilag alacsonyabban fekvő ingatlanain, ahova az útszakasz csapadékvize összefolyik. A képen a Hegyalja út 148 előtti túláradt árok látható, ahol a csapadékvíz már az ingatlanra is betört - írta Olvasónk.Ménfőcsanak, Győri út, vasárnap. Vajon hol a híd, amin be tudok járni az ingatlanra? - vetette fel Olvasónk.Győrben a Tárogató utcában a csatornából tör fel az esővíz, az egész utca úszik - írta győri Olvasónk.A mezőgazdaság részéről várva várt eső megérkezett. Az Árkádnál lévő aluljáró csatornája nem bírja ezt a fajta esőzést - jelezte Tudósítónk. Ő fotót nem küldött.