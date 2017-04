A RómerKvellén robban először Diggieman új dala Győrben - videó

A Győrben élő Halpert Balázs , vagy ahogy a zenei életben ismerik, Deego/Diggieman zenekaros projektje tavaly állt össze teljes egészében, és Apró Pont című lemezüket követően két napja újabb dallal jelentkeztek. A Robban arról szól, hogy milyen is az emberi lét ma."A politikát mindig próbálom mellőzni, a Robban szövege sem úgy értendő, ez inkább egy szociális kép, egy kivetülése annak, amit az ember maga körül lát ma nagyobb általánosságban. Sajnos mondhatjuk, hogy örökérvényű a dal, akár tíz évvel ezelőtt is írhattam volna, éppúgy aktualitása volt akkor és van ma is. Nem egy popslágerről van szó, ez egy rétegzene, sokan undergroundnak mondják, amivel nem feltétlen értek egyet, inkább tartalmas zenének nevezném" - fogalmazott a kisalfold.hu-nak Balázs.

"Egy héten háromszor próbálunk a zenekarral, független attól, hogy van-e fellépésünk, vagy nincs, átjátsszuk a koncertek dalait, rakunk hozzá újakat, mint például most a Robban. A próbateremben mindig kreatív munka is folyik, új dalokat építünk fel, vagy akár találunk ki közösen, olyan is volt, hogy csak elkezdtünk jammelni, és ami tetszett, megtartottuk. Egyébként a RómerKvellén lesz a Random Trip is, ami pont erről az improvizációról szól, és többek között elhívtak engem is a szombat este tizenegykor kezdődő bulira, ahol spontán összerakunk dalokat, ez mindig érdekes" - mondta Balázs, aki attól függetlenül, hogy több mint húsz éve zenél - a Barbárfivérek tagjaként is ismerhetjük -, a Diggieman Live projekttel gyakorlatilag teljesen újrakezdte a dolgokat."Erre a formációra még új gyerekként tekintenek, ezért erőteljesen be kell mutatkozni. Tavaly kijött a nyolc számos lemez, az Apró Pont, most a Robban, és azt tervezzük, hogy másfél havonta megjelentetünk új dalokat, egyet-kettőt remélhetőleg videoklippel is. Fel kell építeni az arculatot, elérni az embereket. Régebben nem szerettem, de muszáj volt elfogadnom, hogy egy zenésznek, zenekarnak promóznia kell magát, mert mindenki ezt csinálja a közösségi oldalakon, és ha te nem teszed, elveszel a nagy forgatagban. Nem feltétlen azt akarom, hogy milliós nézettségeink legyenek a YouTube-on, viszont szeretném elérni azokat az embereket, akik fogékonyak a tartalmasabb zenére, meg akiknek előítéleteik vannak például a reggae-vel kapcsolatban. A Diggieman Live nem annyira kőkemény reggae, a fele az, a másik fele inkább rap, és igazából örömzene. Idáig bárkit, aki meghallgatta és korábban nem rajongott ezért a műfajért, sikerült meggyőzni."

Deego sem tétlenAz alapvetően dallamos, fülbemászó reggae mellett Balázsnál előtérben marad a rap is, ezért dolgozik egy Deego lemezen is, amit még idén szeretne megjelentetni. " Nagylemez készül, és érdekessége, hogy nem csak nagy nevek lesznek rajta, hanem fiatal, eddig kevésbé ismert tehetségekkel is szeretnék együtt dolgozni. Nincs különösebb koncepció, igazi örömzene lesz az is" - zárta Balázs, akinek egyébként a zenélés mellett van polgári munkája is. "Nálam mindig az volt a fontos szempont, hogy ne a zenéből akarjak megélni, mert akkor az ember elkezd elvárásoknak megfelelni. Így mindig olyan zenét csinálok szabadon, amilyet akarok."

►2017. Április 28. (PÉNTEK) Kapunyitás 17:00Nefelejcs köz / Szabadtéri színpad / napijegy: 1700 HUF■ The Luckies / 18:00■ Magashegyi Underground / 19:30■ Vad Fruttik / 21:00RómerAfter / Rómer Ház / Kezdés: 23:00 / belépő 1500 HUF■ Palotai vs Ludmilla►2017. Április 29. (SZOMBAT) Kapunyitás: 16:00Nefelejcs köz / Szabadtéri színpad / napijegy: 1700 HUF■ Jónás Vera Experiment / 18:00■ Diggieman LIVE / 19:30■ Brains / 21:00RómerAfter / Rómer Ház / Kezdés: 23:00 / belépő: 1500 HUF■ Random Trip / 23:00■ Next Level On Tour w / Dublic X Sammie Beats / 01:00