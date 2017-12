A rászorulók őrangyala a győri Csongor Sándorné

Csongor Sándorné és munkatársa, Saru Attila megmutatták, milyen ágyat kapott a bábolnai édesanya. Fotó: Béres Márton

Ágyat adományozott egy családnak, ahol a fiú ápolja édesanyját, 150 ezer forintot pedig egy másik rászorulónak, aki a Jóakarat hídján keresztül kapja meg a felajánlást. Csongor Sándorné alapítványával és jótékony felajánlásokkal is igyekszik segíteni.A Jóakarat Hídja Lapcom Média Alapítvány segített olvasóink adományával a bábolnai Biliczki Juliannának és húszéves fiának, aki ágyhoz kötött édesanyját ápolja a tanulás és munka mellett.A róluk szóló cikkünk annyira meghatotta a győri Csongor Sándornét, a Segítő Nemzedék Alapítvány vezetőjét, hogy megajándékozta a családot egy speciális ággyal, amivel az anya tudja magát mozgatni. Ennek értéke egymillió-kilencszázezer forint. Az asszony ezenkívül még 150 ezer forintot utalt a Jóakarat számlájára.„Az összes ilyen történetet elolvasom és sírok rajtuk. Nagyon érzékeny vagyok. Sokszor, ha az utcán látok valakit egy rossz állapotú kerekesszékben, szólok neki, hogy jöjjön el hozzánk, adunk inkább egy rendeset" – mondja Csongor Sándorné, aki ezt a kálváriát, hogy valaki kerekesszékbe kényszerül és az egészség mellett a pénzügyi helyzet is megroppan a drága eszközök miatt, maga is átélte fiával, aki gerincfertőzés miatt 18 évesen került tolószékbe.

Kálmán előtte Norvégiában tanult és épp ott tartott az életében, hogy eldöntse, melyik országban folytassa. „Itt lesz szükség rám" – idézi fel az édesanya, mit mondott akkor fia, aki aztán itthon hozott létre egy gyógyászati eszközökkel foglalkozó alapítványt. Ennek alapjain született meg a Segítő Nemzedék, amikor Kálmán családjával visszaköltözött Norvégiába és édesanyja nyugdíjasként átvette tőle ennek vezetését.„Én intézetben nőttem fel. Együtt éltem a gonosszal és a jóval. Elhatároztam, hogy jó férjem és sok gyerekem lesz. Ez sikerült is, hiszen hét gyermekem és tizenegy unokám született" – osztja meg velünk Csongor Sándorné.Az asszony a rákkal is megküzdött. Ezt is családja, kollégái és ügyfelei körében vészelte át, akiktől rengeteg szeretetet kapott. Talán ebből szeretne valamit visszaadni az embereknek a kedvességével és a jótékonykodással.