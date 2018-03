A rábapatonai dráma margójára - Túlterheltek a buszsofőrök; infarktus okozhatta a tragédiát

A busz lassan haladt, a körforgalomból épp csak kihajtott a sofőr, talán volt még ereje megállítani a járművét. Tűzoltók segítségével emelték ki az árokból. Fotó: H. Baranyai Edina

Rácz Róbert polgármester közölte a lesújtó hírt kedden este az általa is jól ismert Sándor feleségével: Sanyi munka közben, a 85-ös főúton, a rábapatonai körforgalomnál rosszul lett,28., 5. oldal.) Az egész falu megdöbbent; tette még hozzá a polgármester, hisz egy kisközségben a buszsofőrt valóban mindenki ismeri.Sándor horgászott, volt baráti köre, s a gyerekek miatt is minden generáció köszönt neki, ha gyalog vagy a buszával áthajtott Börcsön. A kisebb fia még tanul, a nagyobb is talán csak most kezdte el a munkát; előttük áll az élet, amit édesapjuk is látni szeretett volna.A börcsi polgármester azért tudhatta meg már a tragédia estéjén, hogy falubelije az elhunyt buszsofőr, mert a csornai hivatásos tűzoltók mellett a koroncói és a börcsi önkéntes tűzoltókat is riasztották az esethez.Néhány hónap leforgása alatt ez már a harmadik ilyen eset, kettő pedig tragédiával végződött.A helyszínre érkezett természetesen a rohammentő is, Fogarasi Zoltán megyei vezető mentőtiszt érdeklődésünkre elmondta, több kísérletet is tettek kollégái, de az újraélesztésre nem volt esély. Bár kórházba szállították a sofőrt, de addigra már elhunyt a beteg. Ezt prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos igazgatója is megerősítette, ő volt az, aki az ilyenkor szokásos vizsgálatot, a hatósági boncolást is engedélyezte. Ez fogja kimondani a tragédia okát, amely az elsődleges vizsgálatok szerint szívrohamra vezethető vissza.

Néhány hónap leforgása alatt ez már a harmadik ilyen eset, kettő pedig tragédiával végződött. 2017. december 1-jén kora reggel – rosszullét miatt – villanyoszlopnak ütközött egy autóbusz Győrben, a József Attila utcában. A buszsofőrt akkor sem tudták újraéleszteni. Az eset kapcsán hívták fel a figyelmünket egy korábbi történetre, amely szinte hihetetlen volt: október utolsó napjaiban egy helyi járatot vezető buszsofőr szintén infarktust kapott. A tünetek jelentkezésekor a buszát az utasokkal biztonságos helyen letette, majd saját lábán bement a szomszédos Petz-kórházba, ahol megmentették az életét.A Volán-társaság szakszervezetét (a Közúti Közlekedési Szakszervezetet) is megkerestük – épp az előbb említett szomorú statisztika miatt. Vezetőjük, Baranyai Zoltán elmondta: a munkaerőhiány országosan Győr-Moson-Sopron megyében, s azon belül Győr környékén jelenti a legnagyobb problémát, ezért az autóbusz-vezetők túlterheltsége is itt a leginkább érzékelhető. Nem az orvosi vizsgálatokkal, foglalkoztatással, s nem is az autóbusz-vezetők képzésével van gond, „mert az a szabályoknak megfelelő, alapos mindenkinél, aki az ÉNYKK-nál autóbusz-vezetőnek jelentkezik, illetve a cégnél munkát vállal".A nagyobb gond az, hogy bár mostanság már nemcsak a keleti megyékből, hanem a határon túlról is jönnek – de sokan csak addig maradnak, amíg a képzést elvégzik, illetve annyi jártasságra tesznek szert, ami a külföldi munkához szükséges.„Sokáig az egy számjegyű béremelésért is küzdeni kellett, pedig nyilvánvaló volt, hogy ez kevés lesz. A korkedvezményes nyugdíj eltörlése tovább fokozta a szakmában az autóbusz-vezetők hiányát. Összességében kimondható, már nem korosztályhoz köthető a szakma elhagyása, nagyon sok tapasztalt kolléga is más területen keres munkát. A három évre kötött bérfejlesztés (2017–2019) talán hat a megtartásra, de a létszámhiány megoldásához kevésnek tűnik. A tragédiák mindig felhívják a figyelmet: az eltörölt korkedvezmény és az éveken át halogatott bérrendezés, melyet a szakszervezetek folyamatosan jeleztek, a jelenleg tapasztalható szakemberhiányhoz vezetett."