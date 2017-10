A Quaestor ügyhöz kapcsolódó bűnügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A vádirat szerint az ügy I. rendű vádlottja, T. Cs. a tulajdonában álló Quaestor cégcsoporthoz kapcsolódóan elkövetett vagyon elleni - másik ügyben már vád tárgyát képező - bűncselekmények miatt úgy döntött, hogy a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt., mint anyavállalat (továbbiakban: QPT) és egyik leányvállalata, a Quaestor Invest Kft. (továbbiakban: QI) képviseletét színleg más személyre, egy úgynevezett „strómanra" ruházza át - közölte Dr. Ibolya Tibor, fővárosi főügyész.



O. B. II. rendű vádlott vállalta, hogy az I. rendű vádlott elképzeléseinek megfelelően közreműködik abban, hogy őt a QI ügyvezetőjeként, valamint a QPT vezérigazgatójaként jegyezze be a cégbíróság a közhiteles cégnyilvántartásba úgy, hogy a gazdasági társaságokat ténylegesen továbbra is I. rendű vádlott irányítja majd.



II. rendű vádlott iskolai végzettsége nyolc általános iskolai osztály volt, így nem rendelkezett megfelelő képzettséggel ahhoz, hogy irányítsa a Quaestor cégcsoport anyavállalatát, illetve leányvállalatát. Ezen túlmenően II. rendű vádlott vezető tisztségviselői tisztsége egy törvényi kizáró ok miatt - büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt - érvényesen létre sem jöhetett volna.



A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az erre irányuló kérelem alapján II. rendű vádlottat 2015. március 24-én a QI önálló képviseleti joggal bíró ügyvezetőjeként bejegyezte a cégbíróság közhiteles nyilvántartásába. Ily módon a vádlottak közreműködésével II. rendű vádlott ügyvezetői minősége valótlan tényként került bejegyzésre a cégnyilvántartásba, mint közokiratba.



A vád szerint továbbá a 2015. március 16. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen az I. rendű vádlott döntésének megfelelően akként módosították a QPT alapszabályát, hogy attól a naptól, határozatlan időre, önálló képviseleti joggal II. rendű vádlott lett a QPT vezérigazgatója.



A Magyar Nemzeti Bank feljelentésére időközben azonban megindult a nyomozás az úgynevezett Quaestor ügyben, és mivel az ügy a kezdetektől rendkívül nagy médiafigyelmet kapott, így hamar nyilvánosságra került, hogy a Quaestor cégcsoport irányítását az I. rendű vádlott egy „strómannak" adta át. I. rendű vádlott a közvélemény nyomása miatt kezdeményezte a változásbejegyzési kérelem visszavonását, amelyre tekintettel a Cégbíróság a QPT vonatkozásában megszüntette az eljárást, így a QPT esetében a közhiteles cégnyilvántartásba valótlan tény bejegyzésére nem került sor.



A Fővárosi Főügyészség a két férfival szemben közokirat-hamisítás bűntette, valamint annak kísérlete miatt nyújtott be vádiratot. A főügyészség a vádiratban indítványt tett a Fővárosi Törvényszéken már folyamatban lévő bűnügyhöz történő egyesítés megfontolására, mivel a személyi összefüggésen túlmenően, több vádpont kapcsán a bizonyítás lefolytatása az ott folyamatban lévő büntetőeljárásban célszerű.