A Q3 sorozatgyártását hozza a jubileum éve a győri Audinál - fotók

Ahogy korábban megírtuk, Achim Heinfling vezeti október 1-jétől az Audi győri gyárát, a vállalat győri évzáróját így értelemszerűen ő tartotta, Az Audi Hungariánál hagyomány, hogy a sajtónak - kevésbé kötött formában, mint Ingolstadtban - decemberben köszönik meg a munkát, de a rendezvény terepe annak is, hogy a legfontosabb információkat itt megerősítsék, illetve bejelentsék az újdonságokat. Lássuk címszavakban, melyek voltak most a legfontosabbak:A korábban a győri motorgyártást megalapozó Achim Heinfling szívéhez nyilván a motorok állnak közelebb, ezzel is kezdte. A motorgyártásban a tavalyi év szintjén zárnak, mondta, s eloszlatva a találgatásokat, hozzátette: a folytatásban is gyártanak belső égésű motorokat Győrben. Jövő évben új, háromhengeres Ottó-motorral jelentkezik az Audi, majd négyhengeres Diesel-motor nemzedékkel folytatják. Heinfling beszélt arról is, hogy az első gázmotort már gyártják, az Audi pedig 2019-ben két elektromos hajtású autót tudhat az utakon. Az első e-motorok szériagyártása 2018-ban elkezdődik el.Milyen hatással lesz az e-motorok gyártása az emberi munkaerőre? Valóban nagy része már robotizált a termelésnek, kevesebb alkatrészre van szükség, de a nagyobb autókba két motort is beszerelnek, s az is látszik, hogy a termelési volumen nőni fog az e-motoroknál. Tehát humán munkaerőre szükség lesz, s ők nem fognak unatkozni.Az autógyártás is stabil termelési adatokkal zárja. A sportos modellek nyomták rá bélyegüket az évre, mondta Heinfling. Nem először hangsúlyozták a sajtónak, hogy az e-motorok gyártása mellett a Q3 modell stratégiai jelentőségű Győrnek, illetve a gyárnak. Gőzerővel folynak az előkészületek; a 90 ezer négyzetméteres csarnok 700 robottal mostanra elkészült. Az első Q3-as karosszériák már elkészültek, finomítás és az összeszerelés következik. A termelés elkezdéséig van még kis idő (korábban tavasz elejére jósolták - a szerk.). S ami a gyár jövőjét illetően hab a tortán: 2019-ben jön a Q4-es modell is Győrbe. "Ezzel a modellel a konszernen belül meghatározó lesz az Audi Hungaria" - húzta alá a sejtéseket Achim Heinfling.Ez szintén fontos mondat az audis munkavállalóinak: "Robotok is dolgoznak a termelésben, de ez nem jelenti, hogy itt egyszer emberek nélküli termelőcsarnokok lesznek" - szögezte le az ügyvezető igazgató a legvégén.S hogy legyen mihez hasonlítani a 2017-es számokat, a végére még megjegyezhetjük: nemrég köszöntötte az Audi Hungaria a 12. ezredik munkatársát; ennyien dolgoznak tehát Magyarország legvonzóbb munkahelyén. A gyárban ezer gyakornokot foglalkoztattak 2017-ben. Pozsonyból pedig hamarosan hazatérnek azok az ingázó magyar dolgozók, akiknek megbízatása a Q3-as gyártásig tart.A győri Audi 2018-ban ünnepli alapításának 25. évfordulóját, jubilál tehát. A német cég eddig 8,5 milliárd eurót fektetett be a győri gyárba, száz magyar beszállítóval dolgozik jelenleg. S ez nyilván még nem a vége.Az éves beszámoló után a Kisalföldnek villáminterjút adott az Audi Hungaria ügyvezető-igazgatója - ez lapunk szerdai számában olvashatják.