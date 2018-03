A próbamunka átverés? Utánajártunk olvasónk panaszának

„Álláshirdetés: »Belvárosi szálló szobaasszonyt keres.« Felvételi elbeszélgetés, próbamunka másnap 7-től 15 óráig, harmadnap 7-től 9 óráig. Az összesen tíz óra alatt több mint egyemeletnyi szoba rendbe téve. Majd elküldenek minden térítés nélkül. Jogszerű? Sőt, a vasúti jegyeket is kérték. Ha naponta dolgoztatnak pár embert próbamunka keretében, mennyi haszna lehet az ingyenes munkából a szállónak? Etikus ez az eljárás? Mit tehet a kárvallott?"

Ha egy cég új takarítót vesz fel, próbaidőt alkalmazhat, de bért kell fizetnie a dolgozónak a munkájáért. Képünk illusztráció. Fotó: Dreamstime

Ha olvasóink is hasonlóképp jártak, kérjük, írják meg lapunknak a Ha olvasóink is hasonlóképp jártak, kérjük, írják meg lapunknak a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre, velük mennyi és milyen munkát végeztettek el így, hogyan élték meg a történteket, hogyan oldották meg a helyzetet!)

„A próbamunka fogalma a magyar jogban nem létezik" – kezdte válaszát Kovács Andrásné, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének érdekvédelmi titkára, akit a Kisalföld keresett meg az olvasói panasszal. A munkáltatót az védi, ha kezdőt vesz fel, hogy próbaidőt alkalmazhat. A próbaidő alatt indoklás nélkül azonnal, akár két nap után elküldheti alkalmazottját, ha kiderül, hogy nem tudja megfelelően elvégezni azt a feladatot, amit rábíztak, vagy más probléma van vele. Mindenképp munkaszerződést kell azonban kötni vele, be kell jelenteni, bért fizetni neki azokra a munkanapokra, amikor dolgozott és a 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulást (eho) is le kell róni utána.„Ezt és az ezzel járó adminisztrációt akarja vélhetően megspórolni a munkaadó, ha próbamunkára hivatkozva dolgoztat álláskeresőket, így viszont teljesen védtelenné, kiszolgáltatottá teszi őket" – hangsúlyozta az érdekvédő.Kovács Andrásnénak is az a véleménye, mint olvasónknak, hogy ha rendszeresen próbamunkáztat egy szálló, akkor a jelentkezők jóhiszeműségét kihasználva mindenféle kiadás nélkül megoldhatja a takarítás nagy részét.Szakértőnk úgy véli, még az is megkérdőjelezhető a leírt esetben, hogy fel akartak-e egyáltalán venni valakit. Épp ezért szerinte érdemes volna olvasónknak bejelentést tennie a munkaügyi hatóságnál, akár névtelenséget kérve. Ha gyakori az ilyen eset a szállóban, akkor az ellenőrök könnyen felfedhetik, lebuktathatják. Ez ugyanis ingyenmunka, feketemunka, jogszerűtlen és etikátlan – szögezte le és hozzátette: ezzel nemcsak a dolgozókat csapja be a vállalkozás, hanem az államot is, amely így bevételtől esik el.Azért is veszélyes a próbamunka, mert ha közben baleset éri a dolgozót – mondjuk felmosáskor elesik a csúszós padlón –, nem kap táppénzt arra az időre, amíg munkaképtelen. A munkaadó ugyanakkor megússza a felelősségre vonást.Ezért is javasolja Kovács Andrásné azt, hogy akikkel olyan feladatot végeztetnek, amiből bevétele származik egy cégnek, ragaszkodjanak a bérük kifizetéséhez. Ha mégsem kapják meg, mondják, hogy feljelentést tesznek és tegyenek is így.