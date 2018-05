A postán gyűltek a levelek - Nem volt, aki kézbesítse a leveleket Győújfalun

Év elején írtunk arról, mekkora munkaerőhiánnyal küzd a posta. Országosan több száz dolgozót tudnának felvenni.



A Magyar Postát még kedden kerestük meg írásban a kialakult helyzettel kapcsolatban. Arról, hogy valóban nincs-e, aki kivigye a leveleket Győrújfalun, s hogy a helyieknek időnként érdemes-e betérniük a postahivatalba az összegyűlt küldeményekért. Válasz lapzártánkig nem érkezett.

„A faluban élő barátom vállalkozó, elég sok hivatalos iratot kap postán. A feleségének tűnt fel, hogy jó ideje már nem érkeznek levelek, üres a postaláda. Bementek a helyi postahivatalba, s vagy egykilónyi összegyűlt levelet adtak át neki. Állítólag azért nem kézbesítették, mert nem volt, aki kivigye" – számolt be a kálváriáról a győrújfalui Makai János, aki amikor ezt meghallotta, ő is beugrott a postahivatalba.„Nyolc vagy kilenc levelet kaptam, amely egy-két hét alatt gyűlhetett össze" – mutatta. Hozzátette: szerdán viszont már a postaládájába kerültek a levelek. „A győrújfalui kézbesítők segítőkészek, kedvesek, tisztában vagyok vele, hogy nem ők tehetnek erről a helyzetről." Ennek ellenére egy késve megkapott hivatalos levél vagy egy határidőre feladandó csekk sok bosszúságot okozhat bárkinek.A megye tucatnyi településén hasonló gondokkal küzdenek. Úgy tudjuk, Dunaszentpálon a héten az önkormányzattól kértek kölcsön néhány napra egy embert, mert megbetegedett a kézbesítő, s a beugró helyettes is gyengélkedett. Dunakilitin évek óta küszködnek azzal, ki vigye ki a leveleket, sokszor – ahogy más településeken is – a postahivatalban dolgozóknak kellett vállalniuk a feladatot.Év elején írtunk arról, hogy megyei falvakban tart kihelyezett tájékoztató napot a Magyar Posta, munkatársak után kutatva. Országosan több száz dolgozót tudnának felvenni, Nyugat-Magyarországon sok a betöltetlen pozíció. Győrzámolyon is tartottak tájékoztatót, arra mindössze egy érdeklődő ment el (Kisalföld, 2018. február 22.).Postai kézbesítő pozícióra álláshirdetéseket továbbra is találunk: bruttó 115 ezer forintos fizetést ígérve keresnek Dunakilitire, míg bruttó 135 ezer forintos havibérért Fertőrákosra és Petőházára.