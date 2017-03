A piros lámpánál verekedtek össze a sofőrök Győrben - videóval!

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt négy személlyel, egy nővel, két férfival és egy buszsofőrként dolgozó férfival szemben, akik 2016 nyarán egy közlekedési szituáció miatt verekedtek egymással Győrben.A buszsofőr aznapi munkáját megkezdve, egy üres busszal haladt Győrben, mikor az egyik körforgalom előtt - már a záróvonalon – sávot váltva besorolt elé egy autó, melyet a vádlott nő vezetett. Mellette társa, a II. rendű vádlott foglalt helyet.A pirosat jelző első jelzőlámpáig egymást követve haladtak, előttük még egy autó ment, amit a vádlott nő testvére vezetett.A piros lámpánál a buszvezető leszállt a buszról, az előtte álló autó hoz lépett, majd az ablakon át számon kérte a vezető nőtől és társától a korábbi manővert.Az anyósülésen ülő férfi és a buszsofőr egymást kezdték el szidni, a buszsofőr a nőt is obszcén szavakkal becsmérelte. A férfi aztán kiugrott az autóból, majd lökdösni és ütlegelni kezdte a buszsofőrt. A sofőr sem hagyta magát.A verekedésbe az első autót vezető férfi, a nő testvére is bekapcsolódott nekifutásból belerúgott a buszsofőrbe. Némi szócsata után mindenki visszaült a saját járművébe.Ekkor ugrott ki az autóból a vádlott nő, aki a buszsofőr után indult, és adott neki egy pofont. Lökdösni kezdték egymást, aminek a nő társa azzal vetett véget, hogy kipattant az autóból, majd torkon ragadta és földre vitte a buszsofőrt.A földről felálló buszsofőr ezután követően arcon ütötte a vádlottat úgy, hogy attól lerepült annak napszemüvege. A másik autót vezető férfi ezt látva nekifutásból újra megütötte a buszsofőrt, majd egymást szidva mindenki visszaszállt a járművébe, a két személyautó pedig a piros lámpajelzés ellenére elhagyta a helyszínt.A buszsofőrön kívül mindenki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.Az ügyészség a vádlottakat csoportosan elkövetett garázdasággal, a buszsofőrt ezen felül testi sértés elkövetésével vádolja.A verekedésről az Ügyészség videót is közölt