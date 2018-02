A pannonhalmi Viator a legjobb 10 vidéki étterem között

Február 19-én, hétfőn este a hazai gasztronómiai élet legjelentősebb képviselői vonultak fel a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán. A fődíjat, a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat a Palágyi Eszter séf által vezetett Costes kapta. A Nespresso-Az Év Cukrászdája Díjat a Mihályi Patisserie, a Gyulai Pálinka-Az Év Street Food Díjat a Pizza, Kávé, Világbéke kapta. Idén először adták át a Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Dining Guide Életmű Díjat, melyet Rosenstein Tibor vehetett át.A Dining Guide korábban nem listázott cukrászdákat, idén a teszterek 100 cukrászdában jártak és 65 cukrászda közül választották ki a legjobbat.A Nespresso-Az Év Cukrászdája Díjat Mihályi Patisserie kapta, mely Mihályi László tulajdonos, cukrász ikonikussá vált váci cukrászdája.Szintén újdonság, hogy az éttermek borlapját is górcső alá vonták.A Zwack Izabella Borkereskedés- Az Év Borlapja Díj a Borkonyha falát díszíti majd.A Gyulai Pálinka-Az Év Street Food Díjat a Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs testvérek által jegyzett Pizza, Kávé, Világbéke zsebelte be.A Hennessy-Az Év Ifjú Séftehetsége Díjat Kovács Péter, a Tama séfje kapta,A San Pellegrino-Az Év Séfje Díj tulajdonosa a St. Andrea Borbár séfje, Barna Ádám.A Neff-Év Innovatív Konyhája Díj az Innioé, melynek konyháját egy séfpáros, Tóth Szilárd és Sajben Csaba vezeti.Az Unicum Riserva-Az Év Legígéretesebb Konyhája Díjat egy régi motoros új étterme kapta, a Fáma séfje Huszár Krisztián vette át a díjat.Független, külföldi szaktekintélyek határozták meg a rangsortAz egész éven át tartó tesztelésben, a magyar gyakorlattól eltérően, nem vesznek részt elfogultsággal vádolható inspektorok, a hazai gasztronómiai életben érdekeltséggel bíró, aktív munkát végző séfek, étteremtulajdonosok, gasztronómiai tanácsadók és bloggerek.A nemzetközi szakmai zsűrit idén Enrico Cerea vezette, aki a Bergamo közelében található Da Vittorio étterem három Michelin-csillagos séfje. Munkáját az előző évekből már ismert Nicola Portinari is segítette, aki a kétcsillagos La Peca konyhafőnöke. A nemzetközi szaktekintélyek között szerepel a Dining Guide tanácsadója, Fausto Arrighi is, aki 36 évet töltött el a világ legnagyobb nevű étteremkalauzánál, a Michelin Guide-nál.A Costes nyitása óta vezető szerepet vállal a modern magyar gasztronómia megteremtésében. A Palágyi Eszter vezetésével működő „fine dining" konyha továbbra is stabilan és kiemelkedő színvonalon teljesít. A kompromisszumok nélkül dolgozó séf még inkább törekszik arra, hogy az eddiginél is „magyarosabb" konyhát vigyen, mindezt a Costes stílusához igazodó, haladó felfogásban. Az étlapon magyar tokhalból, pisztrángból, pontyból, csukából, szarvasból és kacsamájból készített ételekkel találkozhatunk. Az étterem a borajánlataival is láthatóan törekszik a magyar régió megjelenítésére.A Borkonyha konyháját vezető Sárközi Ákos séf a televíziózás irányába tett kitérője után érezhetően intenzívebben van jelen az étteremben, ami jó hatással van Magyarország első Michelin-csillagos bisztrójára.Mészáros Ádám séf rátalált a saját útjára, precíz és megbízható, és folyamatosan stabilan teljesíti azokat az elvárásokat, amelyek egy nagy forgalmú, belvárosi, csúcskategóriás budapesti étteremmel kapcsolatban felmerülhetnek. Az Onyx étterem a mai napig az egyik legjobb étterem Magyarországon., melyet idén már egyedül Veres István séf visz. Innováció, „nordic kitchen", kortárs design. Ezek talán az étteremmel kapcsolatos kulcsszavak., ebédmenüje és annak ár-érték aránya ebben a magas kategóriában szinte egyedülálló, szintén nem elhanyagolható, hogy az egyik legerősebb (szállodai) reggelit prezentálja Budapesten., mint új belépő. Széll Tamás és Szulló Szabina piaci bisztró koncepciója a Lyonban vagy Barcelonában megismert, régóta jól működő piacéttermek mintáján alapul. Az ő jelenlétük a TOP10-es listában némi magyarázatra szorul.Mivel a Dining Guide elsősorban azon szempont szerint értékeli az éttermeket, hogy hogyan felelnek meg a tőlük elvárható szintnek,, mert progresszív étlappal, kötetlenebb stílusban és informálisabb szervízzel dolgozik. Ettől függetlenül azonban kétség kívül csúcskategóriás.A Dining Guide nem szerette volna, ha ezek miatt szűkebbre kell „szabni" a tíz legjobb étterem listáját, így idén 10+2 éttermet listáztak legjobb tíznek.a legjobb éttermek közé a Garai Ádám és Ádám Csaba vezetteAz ösztönös ízek “fenegyereke", Huszár Krisztián étterme, mely megbízható és állandó szereplője a tízes listának. Tavaly új belépő volt,A TOP10+2-es listát Magyarország legrégebbi fine dining étterme, az Arany Kaviár zárja, mely több mint 20 éve meghatározó étterme hazánknak.

A jó éttermek mind egyformák a világon, járhatnak nagyon különböző utakon, képviselhetnek különböző stílust, de a legfontosabb, hogy minden jó konyha valójában ugyanúgy mindenhol az ízek egyensúlyáról szól. Ez nem lehet trend kérdése. Önöknél, és hangsúlyozom, hogy csak azokról az éttermekről beszélhetek, amelyeket láttam, még sok helyen érezhető apró bizonytalanság. A konyhák itt még jellemzően útkeresők, nem kiforrott "személyiségek". Érezhetőek, hogy divatosnak gondolnak más országokra jellemző irányzatokat, de a saját gasztronómiai arculat bemutatása tehetné egyedivé a régiót, nem pedig a mástól kiollózott technikák és trendek

– kezdte értékelését Enrico Cerea „Az mindenképpen elmondható, hogy azoknak az éttermeknek a minősége és felkészültsége, amelyekben jártam, kimondottan jó. Bárhol megállnák a helyüket Európában. Van még hova fejlődniük, de nagyon jó úton haladnak."A Dining Guide azért tesztel minden évben, és azért állítja össze listáit, valamint a Volkswagen-Dining Guide Étteremkalauzt, hogy segítse a fogyasztókat, a vendégeket a döntésben. Hova érdemes menni? Hol érdemes jót enni?A 2018-as díjazottak, séfek, éttermek, de akár street food helyek és cukrászdák listáját látva, lehet az az érzésünk, hogy a hazai gasztronómia nem tud új arcokat felmutatni, és évről évről ugyanazok a nevek, éttermek cserélődnek a listák élbolyában.Herczeg Zoltán gasztronómiai szakértő, a Dining Guide éttermi tesztjeinek vezetője ezzel kapcsolatban kiemeli:

A fejlődés ütemének gyorsaságát a minőségre fogékony fogyasztói tömeg tudja befolyásolni. Effajta tömegnek ma még hiányában vagyunk. Az a megállapítás valós, hogy a már jelenlévő arcok nem tűnnek el. A minőséget képviselő emberek elérnek egy olyan életkorba és helyzetbe, amikor objektíven értékelhető eredményeket tudnak létrehozni, őket természetesen nem lehet néhány év után elfelejteni. Egy Massimo Bottura vagy Dominique Crenn a saját országában nem tűnik el azért, mert tavaly ő volt a legjobb. Ha valaki a teljesítményével eléri a professzionalitás szintjét, természetes, hogy éveken keresztül szemünk előtt marad. Mennyire unalmas a kenyér, mert minden nap esszük, és unalmas a kávé, mert minden nap isszuk? Ha így nézzük, maga a gasztronómia is egy unalmas műfaj, hiszen legalább ezerszer étkezünk egy évben, nem lehet minden nap új történetet építeni, valami teljesen újat felfedezni. Ez egy teljesen normális dolog. Szerintem maga a megközelítés rossz, ha valaki ezt unalmasnak gondolja. Az unalmas ugyanis nem egyenlő a mindennapossal. Sokkal türelmesebbnek és elfogadóbbnak kellene lennünk.

Nespresso-Az Év Cukrászdája Díj: Mihályi PatisserieGyulai Pálinka-Az Év Street Food Díj: Pizza, Kávé, VilágbékeZwack Izabella Borkereskedés- Az Év Borlapja Díj: BorkonyhaHennessy-Az Év Ifjú Séftehetsége Díj: Kovács Péter, séf – TamaNeff-Év Innovatív Konyhája Díj: Innio – Tóth Szilárd és Sajben Csaba séfpárosUnicum Riserva-Az Év Legígéretesebb Konyhája Díj: Fáma – Huszár Krisztián séfSan Pellegrino-Az Év Séfje Díj: Barna Ádám, séf – St. Andrea BorbárFriedrich Wilhelm Raiffeisen-Dining Guide Életmű Díj – Rosenstein TiborTop 10 +2 étterem:Anyukám Mondta – Dudás Szabolcs séfArany Kaviár – Kanász László séfBabel – Veres István, séfBorkonyha – Sárközi Ákos, séfCostes – Palágyi Eszter, séfCostes Downtown – Tiago Sabarigo, séfFáma – Huszár Krisztián, séfMÁK – Mizsei János, séfOlimpia – Ádám Csaba, Garai Ádám, séfekOnyx – Mészáros Ádám, séfSt. Andrea Borbár – Barna Ádám, séfStand25 – Szulló Szabina, Széll Tamás séfpárosHa valaki idén a legjobb vidéki éttermeket szeretné mind meglátogatni, bizony be kell járnia az egész országot. Encs, Balatonszemes, Tata, Villány, Balatonfüred, Szeged, Veszprém, Eger, Őriszentpéter és Pannonhalma. Ezeket a helyeket ajánljuk, ha felcsapunk gasztroturistának hazánkban. Jó kis túra lesz!Az ország legmagasabb minőségű pizzája, 25 éve stabilan működő étterem, finom rántott hús, vagy „modern paraszti gourmet" - következzenek a vidék legjobb éttermei a Volkswagen-Dining Guide Étteremkalauz szerint!Sok év után ismét egy vidéki étterem került a Dining Guide top10-es listájára. Az encsi Anyukám mondta konyhája és az étterem minősége folyamatos fejlődést mutat, az evolúció útja szépen nyomon követhető. Dudás Szabolcs séf stílusát nehéz kategorizálni, jellemzi az olasz és magyar tradicionális konyha modernizált felfogása, ötvözése, de akár távol- és közel-keleti gondolatok is megjelennek a tányéraikon. A tulajdonos testvérpár Olaszországban töltött éveinek szellemisége ötvöződik észak-Magyarország gasztronómiai kultúrájával. Az egyszerűségre törekvő konyha sok irányba kitekint, időnként merészebb megoldásokkal. Ezek mellett az Anyukám mondta az ország legmagasabb minőségű pizzáját kínálja. A borválaszték igazodik az étterem régióközpontú gondolkodásához, a kínálat évek óta a tokaji borrégió sokszínűségét is reprezentálja.A tavaly a 25-ik születésnapját ünneplő balatonszemesi Kistücsök a balatoni régió állócsillaga. Az egész évben folyamatosan nyitva tartó étterem irigylésre méltó törzsvendég gárdával rendelkezik. Csapody Balázs fáradhatatlan elkötelezettsége a helyi alapanyagok felemelésére töretlen. A konyhát vezető Jahni László séf évtizedek óta folyamatosan ötvözi a klasszikus, magyar vidék ételeit a modernebb megújító elképzeléseivel. A tulajdonos személyisége, a konyha színvonala, valamint a Kistücsök családias hangulatú személyzete teszi teljessé az élményt.A tatai Öreg-tó partján csodálatos helyszínen fekszik a Platán étterem, amelynek konyháját most már több, mint két éve a Tantinak Michelin-csillagot szerző Pesti István vezet, igazodva a magyar vidékhez. A Platán modern gondolkodásmódját bizonyítja, hogy arra törekszik, hogy előbb utóbb saját farmra épülő konyhát működtethessen. A hosszú távra tervező, fenntartható rendszer, amely képes ellátni alapanyaggal egy csúcséttermet, a világ gasztronómiai dinamikájának új mozgatórugója. A séf modern gondolkodása azt is megengedi, hogy folyamatosan étlapon tartsa a rántott húst.A helyszín ezelőtt is adott volt a villányi borászatban, egyszerűbb vacsorákkal eddig is működött konyha a Sauska birtokon, ahol 2017-től új koncepcióval várják a vendégeiket. Az újkori hazai szakácsszakma egyik nagy „öregje", Bicsár Attila vezeti a konyhát. A tulajdonos Sauska Krisztián és Bicsár Attila sok éves barátsága alapozta meg a Sauska 48 étterem létrejöttét. A séf az étterem koncepcióját viccesen “modern paraszti gourmet-nak" nevezi, ami az egyszerű vidéki, őszinte konyhastílust jelenti. Az elképzelt étterem és annak ígérete beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A konyha szellemisége, gondolkodásmódja tökéletesen igazodik a vidék, Villány és a borvidék valóságához. A Sauska birtok évekkel ezelőtti megjelenése modernizálta a villányi borvidéket, az étteremkoncepció is ilyen irányba hat.Tavaly is a Balaton északi partjának legjobb étterme volt a mi listánkon, és ez idén sincs másképp. A Sparhelt kreatív magyar konyhája egyre tisztább képet mutat. Üdvözlendő a törekvés az alapanyagoknak lehetőség szerint a régióból való beszerzésére. Az étterem távol esik a balatonfüredi turista csapástól, ide tényleg csak azok jönnek, akik érdeklődést mutatnak a modern magyar gasztronómia iránt. ebben erős a Sparhelt, nem erőlködi túl, pont azon a szinten szolgáltat, ami itt belefér. Jók az ízek, nincsenek túlbonyolított technikai megoldások, de mégis „érzékeny" konyhával találkoznak a vendégek. Sallangoktól mentes, kortárs étterem, messzebbről is megér egy kitérőt.A dél-magyarországi régió egyik legkiemelkedőbb, és folyamatosan fejlődő étterme a szegedi butikhotel részeként működik. A hotel és az étterem is olyan gondolkodást és szellemiséget képvisel, amiből sokkal többet is elbírna ez az ország. A Tiszavirág nagyon modern, progresszív konyhát visz, amelyben fontos szerephez jutnak a helyi alapanyagok is. A kínálatban a „tradicionális" magyar ételek mellett a szegedi kedvencek is megjelennek, természetesen kortárs felfogásban, de a nemzetközi inspirációk is helyet kapnak, miközben a konyha törekszik a szezonalitásra. A hotel és az étterem kialakítása pedig bárhol megállja a helyét Európában.A több, mint negyedszázados múltra visszatekintő családi vállalkozás meghatározó pont Veszprémben és környékén. Miközben tiszteletben tartja a magyar tradíciókat, törekszik a megújulásra, valamint a helyi, sőt, részben saját előállítású alapanyagok használatára is. Az elmúlt időszakban megpróbált egy kicsit könnyedebb lenni, amit mi üdvözöltünk, de a vendégek többsége nem feltétlen, így a villa Medici Mild visszatért korábbi koncepciójához. Az étterem meglehetősen protokolláris, úgy elegáns, ahogy abból már nincsen sok idehaza, de ez mindenképp pozitív kritika.Nagyon közkedvelt és meghatározó kulináris pont Egerben, annak is legszebb részén, a dicső történelem árnyékában, azaz az egri vár lábánál. A konyha törekszik a helyi alapanyagok használatára, kivételesen jó kapcsolatot ápol a helyi termelőkkel, és olyan különlegességeket kínál, mint például a szilvásváradi pisztráng vagy a méltán híres bükki sajtok. A séf kiválóan kezeli a klasszikus elemeket, nem túlzóan modern, jóízű, szerethető konyhát visz. és ha már Egerben vagyunk, mi sem természetesebb, mint a kiemelkedő bor sortiment, amely között igazi ritkaságok is elérhetőek.Az őriszentpéteri Pajta eddig is nagyon jó és szerethető, méltán népszerű konyhát vitt, év közben azonban igen meghatározó séfváltás történt. Farkas Richárd a Mákból érkezett (korábban dolgozott többek között Barcelonában egy ötcsillagos szálloda éttermében, valamint a Zónában Krausz Gábor ideje alatt), és kifinomult skandináv gondolkodásmódot hozott az Őrségbe. A konyha így még nagyobb hangsúlyt fektet a régióra, a helyi alapanyagok használatára, de az étterem kertje mögötti fenyvesben saját gombakert is folyamatban van. Szurkolunk a Pajtának, nagyon jó konyhát visz, csak így tovább!Évek óta a környék meghatározó étterme. A Viator rendezvényétkeztetésre is berendezkedett, nagyon szép helyen van, kicsit akkor is jó lenne, ha nem lenne jó. Erről azonban szó sincs: modern felfogású magyar konyhájának köszönhetően a vendégek mindig jót esznek, ha a Viatorban járnak. Az étterem konyhájában továbbra is kiemelt szerepet játszik a regionalitás és a szezonalitás, valamint a tradíciók tisztelete és az újra való törekvés. Külön öröm, hogy a bencés apátság fűszernövénykertjének terményi alapanyaggal látják el az éttermet. Az italkínálatot a bencés apátság borai teszik különlegessé.1.Anyukám mondta2.Kistücsök3.Platán4.Sauska485.Sparhelt6.Tiszavirág7.Villa Medici Mild8.Macok9.Pajta10.Viator