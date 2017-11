A padja várta vissza a megkéselt győri hajléktalant

A kórházban kétórás műtéttel mentették meg Tóth Péter életét, a megbocsátás azóta is nehéz, inkább lehetetlen. Fotó: M. M.

„Aludni nem tudok. Nem a félelemtől. Hanem azért, mert a jobb oldalamat agyonrugdosták, a bal meg tele van műtéti hegekkel. Fáj mindenhol. A varratokat addig nem tudják kiszedni, amíg a gyulladás nem múlik el. Voltam varratszedésen, de vissza kell még mennem a kórházba. Majd visszamegyek..." Tóth Pétert hazaengedték a sebészetről, s ez a félmondat akkor is igaz, ha az „otthon" számára egy padot és esténként a csillagos égboltot jelenti.

Tóth Péternek ez az otthon, s annyi értéke van, amennyi a padon elfér. Fotó: M. M.

Éjszaka volt akkor is, amikor megtámadták. A bűncselekményről több cikkben beszámoltunk : október 7-ről 8-ra virradó éjszaka egy 15 és egy 16 éves kamasz hétszer megszúrta és megverte a hajléktalant, akitől egy héttel korábban – Tóth Péter állítása szerint – mindenét már elvették. Az első támadáskor „csak" megverték; a minden pedig egytáskányi életet jelentett. A tizenhat éve hajlék nélkül élő, 53 éves férfinek ennyije volt, meg a gyógyszerei.Egy hónapja, október 8-án életveszélyes sérülésekkel szállították a győri Petz-kórházba, ahol az életét kétórás műtéttel megmentették. Ez a későbbi büntetőeljárásban a két kamasz szerencséje is lehet, hiszen így nem emberöléssel, hanem emberölési kísérlettel gyanúsítják őket. Az előzetes letartóztatást nem úszták meg ugyanakkor (lásd keretes írásunkat), jelenleg javítóintézetben vannak a győri középiskola helyett, ahol szeptemberben még elkezdték szakmunkás tanulmányaikat.

Előzetesben a tinik

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája a koruk miatt (első körben harminc napra) nem börtönbe, hanem javítóintézetbe küldte a két kamaszt. Az előzetes letartóztatás indoklásában a bűnismétlés veszélye mellett a korábbi bűncselekmények is szerepeltek.

Tóth Péter magányosan ücsörgött tegnap a padján, egy kartonpapír puhította a hideg és kemény fadeszkákat. A „Kék Diszkont" mellett van az a hely, amelyet az otthonának mond. A támadás(ok) után nem maradt semmije, most egy fél hátizsákból él. Amikor már nem szorult kórházi ellátásra, előbb Bodajkra ment, az unokahúgához. Az utca a friss műtéti sebekkel veszélyes lett volna számára, bár most sem lehetett azt mondani, hogy ideális körülmények adottak a rehabilitációjához. Legutóbb, amikor a varratok egy részét ki tudták venni a sebeiből, másfél liternyi folyadékot szívtak le a testéből. Most is azon a helyen fáj az oldala, de halogatja az újabb kórházi vizitet. Az illúzió, hogy a rendszer majd utánanyúl annak, aki maga nem kopogtat/dörömböl segítségért. Ez az egyik tanulsága a történetnek.Nem bántották azóta, hogy ez a két fiú a helyszínről (és a városból is) eltűnt. Beszélték, hogy Adyvárosban nemcsak ez a két suhanc randalírozott, másoktól is tartottak az idősebb kutyatulajdonosok. Most viszonylagos béke van, a pad körül legalábbis. Tóth Pétertől már nincs mit elvinni, bár az előző támadásokat sem lehet pusztán ezzel magyarázni. Igazából semmivel sem lehet. Ő maga sem keresi a válaszokat, azzal a kérdéssel sem foglalkozott – csak most, hogy mi feltettük neki –, hogy meg tud-e bocsátani a két kamasznak.A kórházi ágyán egy hónapja még azt mondta: „Hogy meg tudnék-e nekik bocsátani? Nekem is vannak gyerekeim, két lányom, de ilyenre azt hiszem, nincs bocsánat; akkor sem, ha gyerekek tették." Most ugyanez a válasz csak kicsit módosul: „Annyi szenvedésen vagyok túl, hogy nem tudom azt mondani, hogy megbocsátottam nekik. A halálukat soha nem kívánnám, de a megbocsátás még nagy kérés lenne tőlük."