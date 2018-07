A nagyszerű nők nem a nagyszerű férfiak mögött állnak - Interjú Grászli Bernadett múzeumigazgatóval

Ez volt a szép, a vágyott

Marastoni Jakab, Görög nő című festménye

A Rómer-múzeum nagyszabású kiállítását Borkai Zsolt polgármester nyitotta meg. Fotó: H. B. E

Tanulhattak, de keretek közé szorítva

Grászli Bernadett

Aktot sem festhettek

Hasonló bátorság kell ma is

Minden férfi mögött...

– A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből választottuk ezt az alkotást, amely a magyarországi Biedermeier korszak jeles képviselője. Marastoni Jakab – olasz származású, Pesten letelepedő – festő műve. Figyelemreméltó ideálportré. A Görög nő címet kapta és 1845-ben készült. A festő felesége állt modellt ehhez a képhez.– Pontos adatot sajnos nem sikerült szereznünk, de mondhatjuk, hogy fiatal volt. A kép a romantika festészeti kihívásaihoz is csatlakozik: ebben az időszakban az európaitól eltérő kultúrák felfedezése nagyon fontos volt, mind az irodalomban, mind a társművészetekben.Ezen a festményen például a ruhák kapcsán is megjelent, például látjuk az aranybojtos, vörös színű sapkát és a keleti ízlésvilágot tükröző vállkendőt. Olyan ideálportréról van szó, ami ebben az időben a szépet, a vágyottat jelentette.– Ez a portré nagyon szépen összefoglalja azt a gondolatiságot, amit a kiállítással szeretnénk bemutatni. Fontos számunkra a múzsakérdés, hogy ki az a modell, aki az ihletet adja. Az ízlés változásának rengeteg pillanata mutatkozik meg ebben a kiállításban. Korszakok jönnek-mennek, az ideálok változnak, és az egyéniség a fontos.Egy kicsit a fiatalabb nemzedék felé is szeretnénk üzenni ezzel. Minden korszakban vannak stílusok, és olyan dolgok, hogy például hogyan öltözködünk, de a fogyasztói társadalom ebbe olyan mértékig beleszól, hogy néha ez megnyomorítja az emberek életét. Rá szeretnénk venni a fiatalokat, hogy fogadják el önmagukat és próbálják a saját magukban rejlő szépséget és lehetőségeket felfedezni.– Amikor körülnézünk ebben a teremben, három nő életútja is magával ragadhat. Sőt, van egy másik Görög nő című alkotás is itt, egy márványszobor, aminek a másik címe Költőnő, ami szépen ábrázolja, hogy ebben a korban ez egy egzotikumot is jelent, mert a hölgyek…– És a művelődésük mindenféle szabályhoz volt kötve… Ennek a kornak egy nagyon érdekes alakja Gabriele von Baumberg, egy előkelő bécsi hölgy. A bécsi hölgyek és férfiak általában nagyon jó nevelést kaptak, ennek része volt a zene, a tánc, és a festészetben való jártasság.Gabriele először szépségével és tánctudásával tűnt fel a bécsi szalonokban, majd fokozatosan a költészet felé fordult. Nagyon korán, álnéven kezdett publikálni. Amit kevesen tudnak róla, az az, hogy költeményeit Mozart és Schubert is megzenésítette. Sőt, magyar szál is rejtőzik a történetben, hiszen Batsányi János felesége lett. Egy nagyon izgalmas nászajándékot kapott a férjétől: házasságuk első évében sajtó alá rendezte Gabriele költeményeit.– Pedig Szendrey Júliában is volt egy irodalmi véna… De Batsányi abszolút támogató volt.– Ez volt a kuriózum. A hölgyek a fiókjukba írtak. Jane Austennak sem volt könnyű helyzete Angliában, de ott egy kicsit befogadóbb környezetben igazi sztárrá válhatott…És ami az irodalomhoz közvetlenül kötődött, és a hölgyek művészeti megnyilvánulásainak egyik legelfogadottabb terepe volt, az a színművészet. Kiemeltük a reformkor egyik nagy bálványát, Hivatal Anikót. Győrhöz is kötődik az ő élete, hiszen tagja lett Komlóssy Ferenc győri színtársulatának, és Győrben kötött házasságot egy színművésszel. Évek múltán elváltak, és Hivatal Anikó egy fiatal, jóképű festőművésznek lett a felesége. A reformkori írók, költők nagy rajongói voltak.– Kaergling Henrietta festő felismerte saját kreativitását, és tehetségét a szalonsikereken túl is kamatoztatni akarta. Szinte kilátástalan volt a helyzete, mert a nők nem tanulhattak akadémiai keretek között, és megfesthető témáikat is nagyban korlátozták. Például egy nőnek nem illett aktot rajzolni vagy férfiportrét készíteni.– És sok bátor nő. Ő például abszolút olyan jól festett, mint bármelyik férfi társa, de korlátozva volt abban, hogy mit festhet. Bécsben ment férjhez, majd el is tűnt a magyar közönség elől.– Vannak egyes írások, amik azt mondják, hogy férjhez ment és azonnal abbahagyta a festést.– Az tény, hogy több a lehetőség, hogy egy nő karriert építsen és önálló életet éljen családalapítástól függetlenül. De ha valaki ezt végigcsinálja, akkor a mai korban is hasonló bátorság kell, mert ezek a klisék azért mindig megmaradnak a történetben.A mai kor szélesebb bázist ad, de a kihívások, és ezek a szerepek ugyanúgy megvannak. De aki megtalálja a saját útját és szerencséjét, és elég kitartó, az ki tud bontakozni.– Mi egy ponton abba hagytuk ezt a tárlatot: a háborúnál. De egy hasonló méretűvel lehetett volna folytatni. Úgy gondoltuk, hogy az egy másik vállalkozás. Az is egy több éves projekt lenne, és egy nehezebb történet. Szerintem úgy lehetne jól megcsinálni, hogy egy nemzetközi merítéssel folytatjuk.Talán ha a város elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet, ezen a területen is több nemzetközi lehetőséggel tudunk élni. Közben figyelünk arra, hogy nálunk is kibontakozhassanak a fiatal magyar tehetségek, legyenek hölgyek vagy férfiak.– Én azt veszem észre, hogy a fiatal felnőtt generációban egyre több lesz a női alkotó, míg a középgenerációban egyelőre kevesebb. Pozitív, hogy ez a szám növekszik folyamatosan, például saját vállalkozásba kezdenek, és az egyre meghatározóbbá válik.Jó érzés végig menni a városon, és látni fiatal hölgy iparművészek által készített ékszert, pólót, használati tárgyat, táskát. Sőt, olyan is van, aki három kisgyermek mellett viszi szüntelenül a stúdióját.– És az ilyen energiák rengeteg erőt adnak a családi életben is.– Igen, és annyi féle szépség létezik… Van az a mondás, hogy minden nagyszerű férfi mögött egy nagyszerű nő áll, és szerintem ez a kiállítás említett pontjain nagyon szépen látszik.– Hanem mellettük.