A mozi után együtt futottak a nézők a rendezővel Győrben - fotók

A filmet 2017 áprilisában mutatta be az HBO, ami szeptemberben került át a mozik vásznaira. Nem mellékesen ezzel az eredménnyel; ugyanitt ő tartja a rekordot a legtöbb egymás utáni, megszakítás nélküli teljesítéssel (18 alkalom 2000 és 2017 között).Szó esett a felkészülésről, az edzésmódszerről. Az is kiderült, hogy nem is feltétlenül van olyan, hogy felkészülés a Spartathlonra. Lehet, hogy csak– utaltak itt egy sporttársukra, akinek egy szerencsétlen mozdulat lumbágót okozott, és emiatt nem tudott indulni. Vagy figyelmesebbnek kell lenni és kevesebb piros lámpán kell áttekerni a versenyt megelőző néhány hónapban – idézett egy példát viccesen saját életéből Lőw András.De felmerült, hogy a film egyik központi szereplőjének, Szabó Bélának – aki a 2015-ös versenyszabályok miatt nem indulhatott a versenyen – a „privát maraton" és immáron hatodik kudarca után, vajon sikerült-e a következő évben beérnie a célba. (Sajnos nem.), sőt, a hosszútáv futás az a sport, amit 35-45 éves korukban kezdenek el az emberek, mert szükség van egyfajta mentális érettségre is hozzá. Kiemelte, ha ő ötven éves nő lenne – aztán egy kicsit meg is ijedt ettől a felvetéstől, mivel ma már semmi sem lehetetlen –, egészen biztosan ezt a sportot választaná.Ennek pedig az az oka, hogy – ugyan statisztikák nem támasztják alá –, de a beszélgetésekből számára az derült ki, hogy ebben a korosztályban a nők, talán a szüléstől megedződve, talán az ősi női terhek súlya alatt megerősödve sokkal erősebbek, mint a férfiak.

Ez volt a negyedik alkalom, hogy közös futásra hívtak. A győrin kívül Budapesten és Szegeden, valamint Svájcban futottam már együtt a film nézőivel.Hangulatos volt a hóesésben a töltésen futni. Izgalmas találkozás volt – tette hozzá. Futás közben mély párbeszédek születtek. Mindenki azt látta meg, hogy van ember a filmes, a futó mögött.

- Több interjúban elhangzott, hogy annak az ötlete, hogy film készüljön a Spartathlonról annak belső igénynek köszönhető, hogy szerette volna bemutatni azt az érzelmi állapotot, amit a táv eső sikeres teljesítése során átélt. (Simonyi Balázs 2017-ig öt alkalommal ért célba.) A visszajelzések alapján elmondható, hogy ez sikerült?

A film a futás kapcsán mesél az emberi motivációkról. Korosztálytól függően mindenkinek másról szól. Vetítettük már gimnazistáknak is, ők természetesen más élményt kaptak tőle, mint egy középkorú. Mindenki más részre rezonál a filmből, mindenkiben mást nyit meg. Ez köszönhető annak is, hogy a témája nem megosztó, emiatt pozitívan állanak hozzá.

Sokkal többről szól a film, mint a futás. Több rétege van, mindenki találhat valamit, amit rávetíthet a saját életére.

- Annak a négy embernek az élete, akiken keresztül megjelenik a futás, a motiváció, a megküzdések bemutatása, szerepet játszott a kiválasztásukban?

Az alapkoncepció változott meg a forgatás alatt. A futás közben mutatkozik meg a karakter. Sokkal érdekesebb az, ami futás közben megmutatkozik egy emberből.

Négy éven át készült a film, ez a végeredményen mégsem érezhető. Egy feszes, néhány napot felölelő történet jelenik meg a vásznon.

Az ötlettől a lezárásig tartott ez a négy év. Ebből két év telt folyamatos forgatással. Eközben szoktattuk a szereplőket a kamerához. Van akit zavar a kamera jelenléte, van aki tudomást sem vesz róla. Egy görög és egy norvég futó végül bele sem került a filmbe. 250 óra forgatott anyag készült, ebből lett a 81 perces film.

Önmagában sem lehetett könnyű feladat ennyi időn keresztül levezényelni és menedzselni a forgatást. Egy közel ötven fős stáb munkáját koordinálni a 7 országban folytatott munkának, miközben maga is futott. A forgatás időszakában emellett – amennyire tudni lehet –, még egy könyv megírásába is belefogott. Jelenleg hogy áll ezzel a kihívással?

Már nagyon sürget a kiadó. A tervek szerint a Könyvhéten jelenik meg.

Témája annak is a futás, élet, kicsit film, filozófia.

Ultrafutás

Az a hosszútávfutás, amelynek távja meghaladja a meghaladja a maratoni táv 42 km 195 méterét.

Számos versenyt rendeznek, amelyek a versenytávot tekintve az 50 km-től a 3100 mérföld (4988 km) hosszúságúak, de a határ a csillagos ég.



Ezek közül a versenyek közül az egyik legismertebb a Spartathlon amely 246 kilométeres ultramaratoni futóverseny Görögországban, Athén és Spárta között, amit 36 óra szintidő alatt kell teljesíteniük az indulóknak.



A verseny során a futóknak 75 ellenőrző ponton kell áthaladniuk, és minden pontot egy előre meghatározott szintidőn belül kell elhagyniuk. Aki szintidőn túl érkezik, bármelyik ponton kizárhatják.



A versenyen nem is vehet részt bárki. Bonyolult nevezési feltételek teljesítése után – néhány kivételtől eltekintve, mint például 10 célba érkezés, ami automatikus akkreditációt ad –, a visszaigazolásig nem is lehet biztos abban a nevező, hogy elindulhat a megmérettetésen.



A filmet követően ők ketten válaszoltak a rögtönzött közönségtalálkozó keretében feltett kérdésekre. Eközben az előtérben már a következő vetítés nézői gyülekeztek, ezért is kellett 15 percben maximalizálni azt az időt, amennyit még a teremben lehetett maradni.