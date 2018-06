A mozgáskorlátozottak olyan mozgásjavító gépet kaptak Győrben, ami országosan is ritkaság - fotók

Benei László győri mozgáskorlátozott sportoló hajtja az egyedi készüléket. Mögötte sorstársak és a pannonhalmi diákok. Fotó: Béres Márton

Az egyesület tagjai ezentúl olyan mozgásjavító készülékkel edzhetik mind a négy végtagjukat, amelyből nincs még egy Győrben és országosan is ritkaság. Így a bénult vagy gyengült izmokat folyamatosan karbantarthatják, a Motomed nevű eszköz a helyes testtartást is segíti.Az ünnepélyes átadón, ahová több pannonhalmi bencés diák két nevelőtanáruk társaságában érkezett, szóba került, hogy a hatvanas-hetvenes években a mozgásszervi betegségeket sokszor gipszeléssel gyógyították. Ettől azonban az izmok elhaltak, az ízületek zárttá váltak, vagyis a páciens állapota sok esetben csak súlyosbodott."A mozgásjavító készülék gyártója ajánlotta, hogy kiegészíti a pannonhalmi diákok gyűjtését. Így használt helyett új gépet vehetünk igénybe" - mondta Nagy Józsefné Edit. Az egyesület elnöke hozzátette: "sajnos, itthon a gyógyászati segédeszközök után 27 százalékos áfát kell fizetni. Bár vannak országok, ahol nem vetnek ki forgalmi adót a segédeszközökre, mi már annak örülnénk, ha csökkentenék az adó rátáját"."Hagyományosan olyan embereket támogatunk, aki fontos szereplői a társadalomnak, mégsem mindig számíthatnak szolidaritásra" - közölte Kapovits István pannonhalmi nevelőtanár. "Úgy neveljük a diákokat, hogy először ismerjék meg embertársaikat, majd empátiával forduljanak a nehéz sorssal élők felé" - egészítette ki Lesták András, aki szintén prefektusként foglalkozik a pannonhalmi diákokkal.A mozgásjavító berendezést elsők között tesztelte Benei László, aki kézibringával többször teljesítette. A sportembert a balesete után a legnehezebb időszakon a mozgás öröme segítette át. Benei László az új készülékre elismerően csettintett, elmondása szerint a hasizmainak is jót fog tenni.