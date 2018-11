A motorsport világelitje jött Győrbe a Formula Student Symposiumra

A Le Mans-i versenyek legendája, Urlich Baretzky is előadást tartott. Fotó: Májer Csaba József

Európa hat országából tizenkét Formula Student csapat vett részt a szimpóziumon. Fotó: Májer Csaba József

Európa minden részéből tizenkét FS-csapat tagjai jöttek el a Formula Student Symposiumra, százhatvan tehetséges hallgató töltötte meg a Széchenyi-egyetem auláját. Olyan szaktekintélyek előadásait hallgathatták meg, mint Luca Marmorini, aki csaknem húsz éven át volt motorfejlesztési vezető a F1-ben a Ferrarinál és a Toyotánál. Vagy Urlich Baretzky, aki tucatnyi Le Mans győztes motort tervezett az Audinak, és most az Audi Motorsport motorfejlesztési vezetője. Itt volt a legendás Norbert Gatzka, korábbi BMW F1-motorfejlesztő, aki workshopjain a nulláról megtervez és felépít egy versenymotort a hallgatók előtt, vagy éppen Pat Clarke, a Formula Student mozgalom lelke, mentora. Tizennégy kiváló előadótól tanulhattak, és lehettek az általuk tartott workshopok részesei a hallgatók.A megnyitó ünnepségen elsőként Dr. Hanula Barna, Az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket, aki maga is hosszú ideig az európai motorfejlesztés epicentrumában dolgozott, szerzett nemzetközi elismertséget, és később előadóként is szerepet vállalt a szimpóziumon. Elmondta, hogy az egyetem nagyon fontosnak tartja a Formula Student mozgalom támogatását, mert az egyik leghatékonyabb oktatási formát is jelenti egyben, ahol a legjobb szakembereket tudják képezni. Azért, hogy ezt még jobbá tegyék, akartak és meg is tudtak hívni világelitben dolgozó szaktekintélyeket, akik olyan további tudást, tapasztalatot adnak át a FS-csapatok tagjainak, ami máshol nem hozzáférhető.A szimpózium főszponzora az Audi Hungaria volt. A résztvevőket köszöntő Dr. Feszty Dániel személyes megtestesítője az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem kiváló, példaértékű együttműködésének, hiszen egyrészt az Audi járműfejlesztésének egyik vezetője, másrészt az egyetem tanszékvezető egyetemi docense, kutatócsoport-vezetője. Bemutatva az Audi világméretű győri beruházását, külön kiemelte beszédében, hogy a vállalat mérnökeinek fele a győri egyetemen végzett, és felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy maguk is részesei lehetnek az egyetem angol nyelvű, gyakorlatorientált, világszínvonalú képzéseinek.Természetesen a győri egyetem hallgatói csapatai, a Formula Student sorozat élvonalában versenyző Arrabona Racing Team (ART) és a csapatot motorral ellátó SZEngine is bemutatkozott a szimpóziumon. Kiss Szabolcs, az ART technikai menedzsere bemutatta a csapat által épített versenyautó modelleket és a legszínvonalasabb FS-versenyeken elért eredményeiket. Gyuris Attila, aki az előző szezonban a SZEngine tenchnikai menedzsere volt, a csapat tíz éves történetéről beszélt. Kiemelte, hogy ezalatt 350 ötven hallgató vett részt hat motorgeneráció építésében.A szimpózium két előadóját, Urlich Baretzkyt, az Audi Motorsport motorfejlesztési vezetőjét és Jan Klingert, az Audi Sport Formula-E fejlesztőjét arról kérdeztük, milyen karrier várhat a Formula Student mozgalomban résztvevő egyetemistákra.Jan Klinger elmondta, hogy hallgatóként négy évig maga is Formula Student csapattag volt, és a teamje részt vett az első győri FS eseményen. Azóta, az elmúlt években már a motorsportban dolgozhat, amihez a FS tagság nemcsak technikai oldalról, hanem tervezési, és az úgynevezett soft skills területén is kiváló alapot adott. Ha valaki egyetemi hallgatóként olyan nagy álmokat sző, hogy egyszer F1-csapatban szeretne dolgozni, az egyik lehetséges út valóban a FS-tagságon át vezet, de nemcsak ott, számos más területen is kiváló ajánlólevél az ott megszerzett tapasztalat a mérnöki munkában.A gyakorlati tudás, amihez a FS-mozgalomban a hallgatók hozzájuthatnak, Urlich Baretzky szerint is szinte mindenütt használható a mérnöki hivatásban. Nemcsak a motorsportban, ami természetesen nagyon izgalmas terület, de azon kívül is sok kaput megnyit. Nem feltétlenül a F1 zárt világát kell megcélozni. Érdemes próbálkozni például a Le Mans-i vagy más sorozatokkal, amik fantasztikus fejlődési lehetőséget adnak a fiatal, tehetséges szakembereknek.A szimpózium főszervezője, Kolossváry Tamás szerint a kétnapos rendezvény nagyon sikeres volt az előadók és a hallgatóság körében egyaránt. A zárásra egyöntetű igénnyé vált, hogy a győri szimpóziumot évi rendszerességgel szervezzék meg továbbra is a győri egyetemen. Ez óriási elismerés a kéttucatnyi önkéntes, hallgatói szervezői stábnak.

Nagyon jó közösségek épültek a két nap alatt, az ART műhelyében például egy német és egy finn FS-csapat együtt beszélgetett a győri egyetemistákkal a fejlesztési lehetőségekről. A FS-közösségben egyébként is nagyon nyitott, inspiráló beszélgetések zajlanak, így volt ez a győri szimpóziumon, ahol az előadók egymás között is tovább építhették kapcsolati hálójukat"

– mondta Kolossváry Tamás, aki jelenleg a SzEEDSM , vagyis a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának angol nyelvű programjában elsőéves PhD-hallgató azok után, hogy maga is FS-csapattag volt.