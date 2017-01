A megyei Jobbik a tűzifa támogatásokról

˝A tűzifa ára évről-évre növekszik, egyre többeknek okoz komoly problémát a beszerzése, főleg azon leszakadóban levő társadalmi rétegeknek, amelyek a legmagasabb arányban használják ezt a fűtőanyagot. A Jobbik szerint éppen ezért itt az ideje, hogy a régóta esedékes ÁFA-csökkentést a kormány végrehajtsa. Az idei télen kétszer annyian fagytak meg, mint tavaly, ráadásul nem csak olyanok hűltek ki, akiknek nincs fedél a feje felett, hanem sokan a saját otthonukban.



A tűzifa megvásárlása Győr-Moson-Sopron megyében is egyre többeknek jelent gondot, az elöregedő falvainkban akár az 50%-ot is meghaladhatja a tűzifával fűtők aránya. Az ÁFA-csökkentésen túl álláspontunk szerint a szociális tűzifa-támogatások keretének megemelésére, és a 70 év feletti, fával fűtő idősek kiemelt támogatására is szükség van. Ennek fedezetéül pedig az urizálásra és – Szijjártó Péter szavaival élve – „limuzinminiszterelnökösködésre" elköltött milliárdokból bőven telik.



Vegye észre a Fidesz, hogy egyre többeket hagynak az út szélén megfagyni, és itt az ideje a társadalommal szembeni adósságuk törlesztésének˝ - olvasható Lipovits Máté, a Jobbik Győr-Moson-Sopron megyei alelnökének közleményében.