A megyei borverseny eredménye - Egy fehér, egy vörös

A szakmai zsűri értékelése alapján 2017-ben a megye legjobb fehérbora címet a Hangyál Pincészet 2016. évi chardonnay-ja érdemelte ki, a megye legjobb vörösbora az Iváncsics Pincészet 2015. évi kékfrankosa lett. Az elismeréseket dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke adta át.



A hagyományok jegyében ebben az évben is kapcsolódott szakmai találkozó a megyei borversenyhez, melynek fővédnöke dr. Nagy István, az FM államtitkára, országgyűlési képviselő volt, aki köszöntő gondolataiban hangsúlyozta: a magyar borászat igazi útját, irányát az jelenti, hogy minél jobb minőségű hazai borok szülessenek. Ennek érdekében a szaktárca komoly milliárdokkal támogatja a megújuló borászatokat. Az államtitkár hozzátette: a borkultúra jövőjét jelentheti az az örömteli jelenség is, hogy a fiatalok nagy része – más italok helyett – a borfogyasztás felé fordult.



A szakmai találkozón a szőlészet és borászat időszerű kérdéseiről hallgathattak meg előadásokat a résztvevők. A borpiaci aktualitások mellett a bormarketing modern eszközeiről, a mai magyar gasztronómia és a borok kapcsolatáról, valamint a klímaváltozás és a bortermelés összefüggéseiről is szó esett a tanácskozáson.



A hagyományoknak megfelelően a győztesek mellett számos különdíj is gazdára talált.



Így:

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának különdíját a Taschner Bor- és Pezsgőház kapta cserszegi fűszeres boráért;

- GYMS Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata különdíját Baranyai Béla rizlingszilvánija kapta;

- a Pannonhalmi Borvidék Hegyközségének különdíját az Iváncsics Pincészet shiraz nedűje érdemelte ki;

- Soproni Borvidék Hegyközségének különdíját a Pécsinger Szőlőbirtok kapta

- Győri Ipartestület különdíját a Vaszari Pincészet olaszrizlingje kapta;

- Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Győri Legációja Szemenyei Gyula gyöngyöző roséját találta különdíjra érdemesnek;

- A Magyar Nemzeti Kereskedő Hálózat különdíja a Tar Pincészethez került, cabernet franc borukért;