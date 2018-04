A megye legnagyobb beruházása fakivágásokkal jár

Hol tartanak? – Siska Sándor a töltés mentett oldalán lakik, vele szemben dolgoznak a munkagépek. Vének határában hatalmas munka indult, s még három évig tart. Fotó: Béres Márton

Bár 2021 májusáig (ekkorra kell befejezni a munkát) még sok ezer hajó elhalad Gönyű mellett a Dunán, a torkolati beruházásnál a tereprendezéssel máris teljes sebességre kapcsolt a kivitelező. Ennek nagy része fakivágás a Torda-szigeten és Vének határában a töltés hullámtéri oldalán.„Vének eddig a nyugalom szigete volt. Most hatalmas erdőirtásba kezdtek elméletileg azért, hogy a Mosoni-Duna hajózható legyen. Megéri? Torda-szigeten két méter átmérőjű hatalmas, egészséges fákat vágtak ki" – írta olvasónk.Az aggodalom ugyan érthető, de fejlesztés általában nincs áldozatok nélkül, ezek most fák: a beruházó környezetvédelmi engedélyek birtokában végzi a munkát, a hatóság mérlegelt, mielőtt kiadta ezt. Információink szerint a kidöntött fák helyett újakat kell majd ültetni másik területen. Másrészt a beruházásban nemcsak a hajózhatóságról van szó: árvízvédelmi funkciókat is ellát majd az épülő műtárgy, vizes élőhelyeket rehabilitál, emeli a vízszintet a Mosoni-Dunán, akárcsak a süllyedt talajvízszintet, hatása a Mosoni-Dunán Győrladamérig és a Rába alsó szakaszáig ér. A térség fejlődése érdekében kulcskérdés a megépítése.„A töltés mellett lakom, itt mennek el a teherautók mögöttünk. Nem zavarnak, szerintem egy fűnyíró hangosabb, mint ezek. Por nincs, folyamatosan locsolják a gátat" – eddig elégedett a véneki Siska Sándor, mint mondta, „normálisan csinálják" a tereprendezést.Forrás József szerint sem zavaró a munka, a teherautók nem jönnek be a faluba. „Láthatóan nagyon nekiestek a feladatnak, rengeteg gépet vetettek be, van, hogy szombaton is dolgoznak: kihasználják a jó időt, s hogy még nem ért ide a tavaszi ár."Forrás úr úgy látja, egyelőre nehéz megmondani, hogy a beruházásnak milyen hozadéka lesz a vénekiek számára. „Összességében azt gondolom, több lesz a pozitív része, bár az itteni talajvízszint-emelkedés kapcsán azért nem nyugtattak meg bennünket teljesen."