A marcipán ízt is kiérzi a kávéból az ˝Orr˝

Sokan hallottak már a legkiválóbb minőséget képviselő, úgynevezett "specialty" kávékról, de csak kevesen tudják, hogy a világ kávétermésének mintegy legfelső 5 százaléka kap ilyen minősítést. Ez a kávék luxuskategóriája – akárcsak a parfümöknél a „niche" (ejtsd: nis). Részben ez a párhuzam vonzotta Győrbe Zólyomi Zsolt parfümőrt, aki a Kapucziner Kézműves Kávépörkölőben szaglászta és kóstolta végig a legjobb kávékat.- Egy régi barátom vágya volt, hogy bemutathassa nekem a specialty kávékat. A Kapucziner tulajdonosa, Németh János és jómagam is ugyanannak a „niche" szegmensnek a képviselői vagyunk, ráadásul rokon területeken, mivel az illatok és az ízek közel azonos agyterületekre hatnak, így az ötlet valóban izgalmasnak bizonyult – mondta Zólyomi Zsolt. A neves parfümőr először kóstolt tudatosan ilyen ízű kávékat, s megbizonyosodott róla, hogy a kávészemek fantasztikus ízeket és illatokat rejtenek.- Mindegyik egy különleges történetről mesél, amelyet érdemes behunyt szemmel szagolgatva, ízlelgetve, megpróbálni kibontani – javasolja az „Orr", aki a játék kedvéért minden kávét úgy kóstolt meg, hogy előzetesen semmilyen információt nem kapott róla. Az első benyomás alapján kezdte mesélni az élményeit, érzéseit az adott fajtával kapcsolatban, s természetesen kedvencet is választott a különleges kávék közül.- Akkor és ott a hazai kávés világot is felforgató Bányai kávé tetszett a legjobban. Bányai Lászlónak Costa Ricán van kávéültetvénye és állítólag a farmon termett kávé teljes mennyisége hazánkba kerül. Rendkívül izgalmas kávéról van szó. Először a csokoládés, mogyorós, illatokat juttatta az eszembe, önmagában telt és édes. Gyümölcsös, sült gesztenyés illatok is fellelhetők benne, és nagyon emlékeztet a konyakmeggyre, cseresznyére és marcipánra is – bontotta szét alkotóelemeire a laikus számára is csodás illatot Zólyomi Zsolt.A Kapuczinerben tudta meg azt is, mennyi mindenen múlik, hogy a jó kávé egy adott ízt közvetítsen, kezdve onnan, hogy milyen fajtájú az adott kávé, milyen termőhelyen termett, hogyan dolgozták fel, ki pörkölte, hogyan pörkölte, és hogyan készítették el. Az utóbbi a kóstolásnál sem volt mindegy. Négyféle kávé került terítékre, mindegyik frissen pörkölt, frissen őrölt és gondosan elkészített 1:16-ös arányban higított főzet volt. Egy Panama Geisha natural, Bányai László Juyszi Mill farm kávéja, El Salvadorból a Santa Cristina farm kávéja, és az Indonéz Toraja kávé került a csészékbe.- Akadt köztük olyan kávé, amely a kifejlődésének a maximumán volt, tehát a legtöbb ízt ekkor érezhettük a kávéból, de összehasonlításként aznap reggel pörkölt kávét is meg lehetett kóstolni. Nemcsak a kávék íze, hanem az üzlet mesebeli stílusa, a berendezése, ínycsiklandó édességei is kedves régi emlékeket idéztek fel bennem a gyermekkoromból…Kiérzi a nüansznyi jegyeket isEgy-egy ilyen illatos program során még egy edzett orr is kifárad, ezért is volt az fontos, hogy a kávékat a szabad ég alatt lehessen szagolni.- Míg egy átlagos ember orra 3-4-5 parfüm vagy illat megszagolását követően kifárad, addig az én gyakorlottabb orrom szerencsére ennek a többszörösére képes. Az illatok általában több száz vagy akár ezer illatmolekulából összetett bonyolult kémiai rendszerek. Minden illatot, amivel találkozom, elkezdem fejben alkotóelemeire bontani. Így történt ez aznap ezekkel a csodálatos kávékkal is. Azt vizsgáltam, hogy milyen jellegzetes alap- és mellékillatok fedezhetőek fel az adott kávéban, és azokat milyen karakteres, ám akár nüansznyi illatjegyek díszítik, amelyek egyedivé, megkülönböztethetővé teszik. Egy parfümőr számára is rendkívül izgalmas illatélményekkel lettem gazdagabb. Akik vágynak a finom kávéra, azoknak csak ajánlani tudom ezt a piciny mesevilágot Győrben!