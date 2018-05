A magyar sport csillagait köszöntötték és díjazták: elismerés a győri dékánhelyettesnek és az egyetemistáknak

Devecseriné Takács Kincső, Dr. Szakály Zsolt és Balla Virág a Magyar Tudományos Akadémián vehette át az elismeréseket.

A 2017/2018-as tanév második félévében 18 sportág összesen 96 sportolója, közöttük a Széchenyi István Egyetem hat hallgatója részesül a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjban. Az erről szóló okleveleket Szabó Tünde sportért, és Palkovics László oktatásért felelős államtitkár nyújtotta át. A Széchenyi-egyetem élsportoló hallgatói közül Juhász Adrián világ- és Európa-bajnok evezős, Simon Béla világ- és Európa-bajnok evezős, Mozgi Milán Európa-bajnok kajakos, Devecseriné Takács Kincső világbajnok, négyszeres Európa-bajnok kenus, Balla Virág Európa-bajnok kenus, Takács Tamara világ- és kétszeres Európa-bajnok kajakos részesül az ösztöndíjban.A Sportcsillagok közül Kincső és Virág tudott személyesen is megjelenni múlt pénteken a Magyar Tudományos Akadémián rendezett átadóünnepségen. Mindketten teljes intenzitással edzenek, készülnek a versenyekre, emellett folytatják tanulmányaikat az egyetemen. A következő olimpiáig szeretnék megszerezni a diplomájukat, Kincső a vendéglátáshoz, Virág az egészségfejlesztéshez kötődően.Az ösztöndíjakat elnyert hallgatók mellett tizenöt kiváló sportembert is díjaztak, és heten vehettek át miniszteri elismerő oklevelet. Három olimpiai bajnok, Szívós István, Hegedüs Csaba és Hámori Jenő kapott idén Csík Ferenc-díjat. A sport területén végzett kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenysége elismeréseként Kemény Ferenc-díjban részesült Dr. Szakály Zsolt egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának dékánhelyettese, a Sporttudományi Tanszék vezetője.„Nyilván amikor az ember ilyen díjban részesül, van valamilyen munka, van valamilyen múlt mögötte, és ha már a múltról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni azokat a példaképeket, akiknek az erejéből és tapasztalatából merített. Gubicza Antalt például, aki a testnevelő tanárom, Kovács Nimródot, aki az edzőm, Koppány Lászlót, aki a mentorom volt, és természetesen egyetemi kollégáimat. Ha már a múltról beszéltem, érdemes megemlíteni a jövőt is. Reményeim szerint lesznek olyan tanítványaim, akik hasonló kitüntetésben fognak részesülni, és amikor megkapják azt, kicsit gondolnak majd arra is, hogy tőlem mennyi munícióhoz jutottak a sikeres életpályájukhoz" – mondta Dr. Szakály Zsolt, aki szerint a győri egyetem a magyar felsőoktatást tekintve nagyon előkelő helyen áll az élsportolók felkarolásában.Ez egyrészt köszönhető az egyetem és a város sportszakmai együttműködésének, másrészt a kiváló létesítményeknek, a jó természeti adottságoknak, a hagyományoknak és nem utolsó sorban a szakembergárdának. A rekreáció és egyészségfejlesztés szakon például a hallgatók több mint fele sportoló, illetve élsportoló. Minden olyan muníciót, szakmai és erkölcsi támogatást megkapnak, ami céljaik eléréséhez szükséges: tanulmányi ösztöndíjat, rugalmas képzést és oktatókat, nagyon jó infrastruktúrát.Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpia Bizottság elnöke az ünnepségen kiemelte, hogy nagyon sokan, 172-en pályáztak a sportcsillagok ösztöndíjra. Szellemet, jellemet, alázatot és erőt egyszerre ad a sport, mondta Palkovics László államtitkár, azt kérve a hallgatóktól, hogy mindig fogadják meg mestereik, tanáraik tanácsát. Szabó Tünde államtitkár szerint a sportcsillagok ösztöndíj az egyetemi sport fontosságát hangsúlyozza, ösztönöz minden hallgatót, példát ad arra, hogy összeegyeztethető a tanulás és a sport világa, a kettős karrier megvalósítható. Az ünnepségnek otthont adó Magyar Tudományos Akadémia emblematikus helyszínként is azt szimbolizálta, hogy élsport és tudomány kéz a kézben járhat.