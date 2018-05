A lehetetlenben megtalálni a lehetségest Frenák Pállal - Izgalmas workshop a győri egyetemen

A mester megismertette hallgatóságával a frenáki mozgásnyelvet, az organikus mozgáskultúrát.

Amikor a frenáki mozgásnyelvről szóló beszélgetést követően a résztvevők felkeltek a székekről, és közös mozgásgyakorlatokba kezdtek, a termet varázsütésre betöltötte az elegancia és az életöröm építő szimbiózisa. A mester teljes lényével sugározta a mozgásban rejlő pedagógiai erőt. Kinyújtotta láthatatlan tapogatóit hallgatósága felé, rezonanciát keltett, hogy ráérezzen, mit és hogyan tud átadni mindabból, amit fél évszázada a modern táncművészetben képvisel.

A pedagógusokat bele fogom láttatni abba, én hogyan dolgozom másokkal. Legyenek azok mozgássérültek, autista gyerekek, siketek és nagyot hallók, vagy éppen professzionális színházi emberek. Nem úgy jövök ide, hogy mást fogok tenni, mint szoktam. Mindig ugyanazt csinálom. Az organikus mozgásanyagot kötöm össze belső tartalommal, és a lehetetlenben próbálom megtalálni a lehetségest. Akik tanítani akarnak, bizonyos értelemben bele kell bújniuk a tanítványaik bőrébe, hogy megértsék a világukat és figyelmet kaphassanak tőlük. Rezonanciát kell teremteniük a hallhatóságukkal szóban vagy testbeszéddel, de csak akkor tudnak egységet alkotni, ha az bennük is megvan. Addig hiába próbálnak másokat megszólítani, amíg önmagukkal nincsenek tisztában"

"Naponta táncoljatok egy órát önmagatokban" - bíztatta a résztvevőket. "Ha engem bezártok a legkisebb, legszűkebb helyiségbe, én ott is táncolok."

– mondta Frenák Pál portálunknak az általa tartott workshopok lényegéről.A mestert saját társulatában most az „újgenerációs degenerációk" foglalkoztatják. Figyelmeztetni akar arra, hogy ne menjünk rossz irányba, ne próbáljuk leszoktatni az embereket a gondolkodásról. A művészetben is többször kultúrparaziták mondják meg, hogy mi az eladható, és addig használják a művészt, amíg teljesen ki nem csavarják, azután eldobják, és már élősködnek is a következő prédán.Sok fiatal tehetség válhat áldozatául ennek. Anélkül, hogy kipróbálná önmagát, belesimul az elvárt trendbe. Frenák szerint a kortárs táncban is hasonló a helyzet, ha nem tartozol oda, ami menő, már leírnak.

Tavaly volt egy nagy szimpóziumunk, egy szomaesztétikai filozófiai találkozó, ahová egy amerikai filozófust, Richard Shustermant hívtam a floridai egyetemről és Frenák Pált. Fantasztikus találkozás volt, ahogy egy filozófus és egy koreográfus a tánc gyakorlati és elméleti oldaláról tudott gondolatokat cserélni. Akkor határoztam el, hogy egy workshopra is meghívom a világhírű táncművészt. Így a hallgatók megismerhetik, miről is szól az organikus táncnyelv"

Frenák Pál korunk egyik legizgalmasabb táncművésze, koreográfusa.

– mondja Dr. Horváth Nóra, a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék oktatója, szakkollégiumi koordinátor.Két éve fogja össze a zenei, irodalmi és képzőművészeti tagozattal rendelkező Művészeti Szakkollégiumot, koordinálja a hallgatói közösséget. Többször sikerült nyernie a Nemzeti Tehetségprogram szakkollégiumokra kiírt pályázatain. Ez alapozta meg, hogy kiváló programokat hozzon a győri egyetemre: filozófiai vitaesteket, képzőművészeti szakszemináriumokat és most a Frenák-workshopot.Különleges délután volt, a résztvevők felfedezhették a bennük rejlő kreativitást, saját maguk legmegfelelőbb kifejeződését a mozgás eszközeivel. Frenák Pált az Apáczai-kar dékánhelyettese, Kövecsesné Dr. Gősi Viktória köszöntötte, aki a megnyitó után át is öltözött, és beállt az egyetem több karáról érkezett hallgatók, oktatók közé, hogy önmaga is részesévé váljon az elegancia és az életöröm éltető szimbiózisának Frenák Pál izgalmas világában.