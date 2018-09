A legszigorúbb tanár volt a kedvence a Fiesta énekesének - ön is jelölhet!

A győri Fekete István Általános Iskolában sajátította el az elemi ismereteket Kocsis Renáta, a Fiesta zenekar énekese. Legszebb diákkori emlékei is a „kék iskolához" kapcsolódnak, és számára a világ legjobb osztályfőnöke itt tanította őt, például fizikára – amihez pedig nem volt túl sok kedve.



„Bischof Anna volt az iskola legkeményebb tanára és őt kaptuk meg felsőben osztályfőnöknek. Én sem voltam jó gyerek, egyáltalán nem, szóval nagyon szigorú volt velem, mindent megkaptam tőle, negatív értelemben. Később viszont rájöttem, hogy ezt mind nevelő szándékkal tette. Akkor nagyon haragudtam rá, de ma már én is így cselekednék az ő helyében. Úgy hetedikes koromra nagy »szerelem« lett ebből, ami máig tart" – kezdi a győri énekesnő, aki ha ma meglátja egykori tanárát az utcán sétálni, rohan felé – és így tesz a tanárnő is, aki nagyon büszke diákja karrierjére, mindenhol mesél róla, sőt, az iskolába is meghívta egy tanári összejövetelre. ˝Bischof Anna a világ legjobb osztályfőnöke˝ – jelenti ki Kocsis Reni, a Fiesta énekese. „Bischof Anna volt az iskola legkeményebb tanára és őt kaptuk meg felsőben osztályfőnöknek. Én sem voltam jó gyerek, egyáltalán nem, szóval nagyon szigorú volt velem, mindent megkaptam tőle, negatív értelemben. Később viszont rájöttem, hogy ezt mind nevelő szándékkal tette. Akkor nagyon haragudtam rá, de ma már én is így cselekednék az ő helyében. Úgy hetedikes koromra nagy »szerelem« lett ebből, ami máig tart" – kezdi a győri énekesnő, aki ha ma meglátja egykori tanárát az utcán sétálni, rohan felé – és így tesz a tanárnő is, aki nagyon büszke diákja karrierjére, mindenhol mesél róla, sőt, az iskolába is meghívta egy tanári összejövetelre.

„Ha nem ő lett volna a tanárunk, biztos, hogy sokunknak lettek volna gondjai a tanévek végén. Amibe pedig belevágtunk, versenyekbe, mindig mindent megnyertünk. Ő maga volt a doppingszerünk, olyan nem lehetett, hogy veszítsünk! De a tanításon kívül rengeteg programot szervezett. Ma is emlegetem a bakonyi házat, amit kibérelt nekünk. Sporttagozatos osztályként sok-sok sporteseményen is ott voltunk neki köszönhetően. És az órarendünket mindig úgy próbálta rendezni, hogy maradjon gyerekkorunk is" – sorolja Kocsis Renáta, aki felnőttként már kicsit saját magát látja Bischof Anna tanárnőben: szerinte egykori osztályfőnöke tizenévesen ugyanolyan vagány lány volt, mint ő.



„Máig nagyon csinosan öltözködik. Tűsarkú, fekete szoknya, blúz, szőke hajkorona. Egy jelenség. Olyan, akire felfigyelnek, ha megy az utcán. Volt, hogy majdnem felhívtam már felnőttként, hogy hol veszi a cipőit. Ő az, akit bármikor meghívnék a születésnapomra vagy bármilyen eseményre. Pedig nem volt könnyű dolga az osztályunkkal, mégis úgy sírt, amikor elballagtunk és mi is törölgettük a könnyeinket" – meséli kedvenc tanáráról zárásul Kocsis Renáta.