A legporosabb munkával végeztek Győrben

A legporosabb munkával végeztünk - erről beszélt a pénteken tartott sajtóbejáráson Veres András megyéspüspök a Nagyboldogasszony székesegyház felújítási munkái kapcsán. A hívek előtt azért kellett egy időre bezárni, mert a munkát másként nem lehetett volna elvégezni. Megújult a padlózat, a fűtés, a hangosítás is. A restaurálás pedig folytatódik, ám most már eközben kinyitják az ajtókat a híveknek, elsőként a vasárnap délelőtt 10 órakor tartandó ünnepi szentmisére.



A részben már megújult székesegyház kapcsán Bognár István püspöki irodaigazgató elmondta, az adventtel új egyházév is kezdődik a megszokotthoz hasonló miserenddel. Most vasárnap délben és este hat órakor is szentmisét tartanak, jövő héttől pedig a hajnali misékhat órakor kezdődnek a főoltárnál. S ha már oltár: Andorka Miklós, a Győri Egyházmegye építési irodájának vezetője arról beszélt, hogy a felújítás ezen üteme 450 millió forintba került, ennek fő eleme a Mária-oltár restaurálása volt. Emellett a fal szigetelést kapott, a nedvesedés megszűnt, a székesegyház padlófűtése, teljes villamoshálózata, biztonsági rendszere is megújult. A restaurálás szakaszos lezárásokkal folytatódik, de nem zavarja majd a misék rendjét.