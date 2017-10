A legjobb vidéki gimnázium a győri Kazinczy Ferenc

Hogyan állt össze a ranglista?



A rangsor összeállítói figyelembe vették a 10. évfolyamosok kötelező és egységes, 2016-os országos kompetenciamérésének eredményeit, a 2016-os tavaszi, közép- és emelt szintű érettségi eredményeit magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint a középiskolákból a hazai felsőoktatásba 2016-ban felvételt nyert diákok felvételi pontszámának átlagát.

– Évente változhat az a pontozásos rendszer, ami alapján a rangsor készül – kezdte Németh Tibor –, hogy ilyen jó helyen végeztünk, az annak köszönhető, hogy három alrangsorban is a legjobb tízbe kerültünk. Negyedikek lettünk a magyarérettségiben, a tizedik osztályosok szövegértésében az ötödik, történelemérettségiben a kilencedik helyen végeztünk. Az, hogy a vizsgált hét területen háromból is az első tízbe kerültünk, egyértelmű siker. Az jól látszik, hogy a tizedik osztályosok is jót írtak és az érettségizők is jól vizsgáztak.Hérics Lajosnétól 23 éve vette át az intézmény igazgatását Németh Tibor, akinek munkáját tavasszal díszpolgári címmel értékelte a város. Az, hogy a legjobb vidéki gimnázium címét kapta egy szakrangsorban az iskola, feketén-fehéren igazolja pedagógiai sikereit.– Jólesik és örülünk neki, nyilvánvalóan marketingnek sem rossz. Az, hogy a legjobb vidéki gimnázium lettünk, gyereknek és tanárnak növelheti az önbizalmát és segíti az előmenetelét.– Nem lehet azt mondani, hogy egy igazgatónak nincs ehhez köze. Alapvetően a gyerekek motivációja, a szülők támogatása és a pedagógusok tisztességes helytállása van az eredmények mögött. Elugrani nem kell a statisztikától, de az tény, hogy Győrben nagyon jó iskolák vannak, mindig is kiemelkedő helyen végeztek az intézmények.– Valóban nincsen problémánk a tanulói létszámmal. A két nyolc évfolyamos osztályunkba háromszáz felé közelít a jelentkezők száma, jó képességű és szorgalmas gyerekeket tudunk felvenni. Visszatekintve a történelmi alapokra, 1992-ben úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a nyolcosztályos képzést. Az idő minket igazolt, jó döntés volt.– A Vekerdy Tamás által képviselt gyerekközpontú nevelés pozitív és követendő számomra is. Én ezt úgy mondom, hogy a jó iskola az, ahová a gyerek szívesen jár. Ez a pedagógiai programunk legfontosabb pillére. Én diákként örömmel jártam ide, igazgatóként sem szeretnék mást, mint hogy szeressenek iskolába járni a gyerekek.