A lakókkal sikeres az Otthon Melege pályázat Győrben

„Az országos programban a kormány finanszírozza a felújítás költségeinek felét, a lakók pedig a másik felét. Győrben a lakók költségeinek közel felét azonban átvállalja az önkormányzat. A mostani program keretében a teljes 5 milliárd forintos költségéből több mint 1,1 milliárd forint járul hozzá a város vezetése. De a sikerhez a lakókra is nagy szükség van, hiszen nekik kell pályázniuk a programra."



A fejlesztést a kormány részéről lebonyolító Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára kiemelte, a 89 győri pályázatból 86 nyert is. „Így kezdődhettek meg a munkálatok 2789 lakásban. A győri társasházak felújítására a kormány összesen 2,3 milliárd vissza nem térítendő támogatást adott az Otthon Melege Program keretében."



A pályázatot nyert épületek fele Simon Róbert Balázs, győri országgyűlési képviselő körzetében található. „A lakók a felújítás után kevesebb rezsit fizetnek és a lakásuk értéke is nő. Azon vagyunk, hogy Győr a fejlesztések tekintetében továbbra is az élbolyban maradjon országos viszonylatban" - emelte ki végül a képviselő.



A sajtótájékoztatóra eljött néhány lakó is olyan társasházakból, ahol már végeztek a felújításokkal. Ők is elégedettek voltak az eredménnyel. „Van ventilátorunk, de még egyszer sem kellett bekapcsolni" – említette az egyik hölgy.