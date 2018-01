A kutya elintézte a falu kacsáit, de a gazdáját is

Frissítés:

Úgy tudjuk, a kutya tulajdonosa jelentkezett is, és a felvételeket látva megerősítette, hogy rendezni fogja a kárt, nincs tehát vita az ügyből.

A képek önmagukért beszélnek, így vélhetően nem lesz nehéz meggyőzni a kutya gazdáját: kártalanítsa a kacsa tulajdonosát. Kovács József tápszentmiklósi polgármester, aki a képeket a Facebookon is megosztotta, megkeresésünkre elmondta, a madár tulajdonosa - nem tudva a felvételekről - az eset előtt nem sokkal azzal kereste meg, hogy az elmúlt időszakban hat kacsája is eltűnt. A falubéli rókára gyanakodott (mostanság azok is vannak a környéken), de most már nem kérdés, ki felel a kacsák eltűnéséért.Egy városbélinek nyilván mást mond ez a történet, mint annak, aki faluhelyen, a kertjében tartott és nevelt állatokkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel tartja fenn magát, illetve a családját. Egy ilyen kacsa darabja (ha eladják) öt-tízezer forintot is ér - egy-egy akciójával ekkora kárt okozott tehát a kutya. Az egyik kérdés az, hogy ezért ki felel.

Nyilván nem az eb, de a gazdája igen. Mivel az eset Tápszentmiklóson történt, így az ottani tapasztalatokról kérdeztük Kovács Józsefet, aki elmondta, nem először fordul elő, hogy kóbor állat okozott riadalmat, de a tulajdonosok csak akkor ismerik el azt, hogy az ő állatukról van szó, amikor ennek kézzelfogható bizonyítékát is látják. Egy fotó soha nem hazudik. Bizonyíték nélkül azonban sokkal nehezebb a vitás kérdést tisztázni.A mostani eset még egy fontos jelenségre felhívja a figyelmet. Ezúttal is arról van ugyanis szó, hogy a porta - a tulajdonos halála miatt - üresen maradt, de a házőrzőt nem tudják vagy akarják elvinni onnan, mondván, addig is vigyáz az üres házra. Gazdátlanul marad, s bár etetik a rokonok/ismerősök - ahogy ezt a kutyát is - , de nincs valódi gazdája, aki meg tudna akadályozni egy ilyen vagy ehhez hasonló esetet. Olyan házat pedig, ahol ember nem, csak állat maradt, nem csak falvakban lehet látni. Nagyvárosi (győri) esetről mi is tudunk, nyilván más is tudna ilyen sztorit hozni.Az eset jó apropót ad arra is, hogy összeszedjük a legfontosabb tudnivalókat arra az esetre, ha kóbor ebet látunk. Kevesen tudják, hogy a diszpécser miről kérdez majd bennünket. Íme: Mozgásban van-e a kutya? Útközben látta-e? (Kocsiból például.) A nap mely szakaszában szokta ott látni? Mióta van ott az eb? Nincs-e a környéken közért, hentes, iskola? Ismerős-e a kutya? (Van olyan, hogy a szomszédból jár ki.) Hogy viselkedik az állat: nyugodt, barátságos, távolságtartó, fél, beteg, sérült, agresszív, vemhes...?Fontos azt is tudni, hogy vigyázzunk testi épségünkre, idegen kutyához csak óvatosan közelítsünk! Ha nem agresszív, meg lehet próbálni valamilyen módon megfogni, pórázzal, övvel. Ha viszont agresszió jeleit mutatja, nem szabad folytatni a közeledést, lassú, nyugodt tempóban távolodni kell tőle, de nem hátat fordítva neki.