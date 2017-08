A Kisalföld kenyere: 10 tagú zsűri kóstolta a termékeket - fotók

Összesen 16-fajta búzakenyeret, és 8–8 rozskenyeret, valamint teljes kiőrlésű kenyeret kóstoltattunk tegnap a zsűrivel az olvasói szavazatok alapján jelölt termékek közül. Hogy ezek közt már csakis nagyon finom péksütemény képviselte mesterét, mondanunk sem kell. Zsűrink tíz tagja először a búzatermékeket, majd a rozs- és teljes kiőrlésű kenyereket kóstolta végig, s természetesen csak a sorszámot ismerhette, a pékség nevét nem.Kampányunk két évvel ezelőtti sikere után ismét Werli Józsefet, a Magyar Pékszövetség titkárát kértük fel elnöknek, s szakmai szemmel ült asztalhoz dr. Boncz Ágota belgyógyász diabetológus és Bezselics Ildikó, Gasztromagazinunk felelős szerkesztője.A többiek olyan fogyasztók, mint bármelyikünk, de Bezselics Ildikó a végén azt mondta nekünk: jó ötven százalékban találkoztak egymással a szakmai és a fogyasztói szempontok, s az egyéni ízlés sem terelte el szerinte a figyelmet a minőségről. Ennek ellenére azért komoly befolyásoló tényező a megszokás, látszik, hogy a magyarok többsége a fehér kenyérre esküszik, nem véletlen, hogy abból kétszer annyi fajta került a zsűri asztalára.Ott pedig 5 szempont – az alak, a héj, a bélzet, az illat és az íz – alapján pontozta őket a 3 szakember mellett Bödecs Károlyné győri, Szűcs Béla Albert ácsi, Magyar László kapuvári, Csalló Gábor mosonmagyaróvári, Bogdán Jánosné soproni, Nagy László győrsövényházi és Póczik Dezső páli olvasónk.– Bevallom, a saját szokásaimon is változtatok – számolt be a végén Nagy László. – Korábban még soha nem ettem rozskenyeret, a fehéret, a magosat szeretem, aminek jó az íze, ami jó ropogós. Most, hogy ekkora kavalkáddal találkoztam a helyben sütő pékmesterek termékeiből, elragadott, hogy mennyi különböző íz létezik. Mindenféleképpen veszek ezután rozskenyeret – mondta Nagy László.Az elnöklő Werli Józseftől sokat tanultunk. Ha egy teljes, felvágatlan kenyeret megfogunk, összenyomunk, elengedésnél érezzük – jó esetben – a liszt finom illatát. Hiba, ha egy nagy lyuk formájában a bélzet elválik a héjtól, de természetesen nem baj, ha a lyukak szépen egyenletesen szóródnak szét, hiszen akkor ez volt a cél. A túlzottan matt felületű héj mutatja, hogy nem érte megfelelő gőz, nincs egyenletesen megmosdatva a kemencébe vetés előtt. Az a jó, ha egységesen fényes mindenhol. Fontos a rugalmasság, a jó kenyér benyomás után visszanyeri alakját. A rozskenyérnél a savasság a kívánalom, ezért felesleges ugyanolyan vastagon szelni, mint a fehéret. S még egy: a rozskenyér dióval vagy aszalt szilvával szinte olyan, mint a kalács.