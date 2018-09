A Kisalföld idén is keresi Győr-Moson-Sopron megye kedvenc tanárát - Várjuk a jelöléseket, szavazatokat

"Felemelő és nemes érzés volt" – Egész Tamásért a teljes Fáy-iskola összefogott 2016-ban. A soproni tanár lett az első a középiskolai pedagógusok között. Fotó: Magasi Dávid

Két évvel ezelőtt tettük közzé először a felhívást, akkor több mint tizennégyezren szavaztak kedvenc tanítóikra, tanáraikra.Mától lehet jelölni a pedagógusokat! Szavazhatnak a diákok, a szülők, az egykori tanítványok vagy akár a kollégák, írják meg nekünk, önök szerint ki az, aki megérdemli az elismerést.

Nagyon jólesett a jelölés, főleg, hogy az iskola diákjai a belső előszavazáson is engem választottak. A munkámra koncentráltam a szavazás alatt is, de hihetetlen pezsgés uralkodott az iskolában, csillogott a diákok szeme. Amikor éjfélkor lezárult a Kisalföld szavazása és eldőlt, hogy én nyertem, izzani kezdett a telefonom és a közösségi médiaoldalam. Mindenki gratulált, ismerősök, kollégák, volt tanítványok és a régi tanáraim is"

– emlékezett vissza Egész Tamás, aki akkor a Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma tanáraként lett első a középiskolai pedagógusok között.Akkor azonnal felvette a kapcsolatot a második helyen végző Takácsné Nagy Évával.

Pavlóczki Bélával, a harmadik helyezettel ma is jóban vagyunk, rendszeresen találkozunk és beszélgetünk különféle szakmai rendezvényeken"





A levélben a pedagógusé mellett az iskolája nevét is adják meg. A nevezett tanárok listája a kisalfold.hu online felületünkön lesz elérhető, ahol majd szavazni lehet rájuk. Naponta egy készülékről csak egy szavazat adható le, a többszörös voksokat a rendszer kiszűri. A megye kedvenc tanárait, akik elnyerik a Szeretetdíjat – ahogy egy kisdiák elnevezte –, egy-egy díszes oklevéllel és könyvcsomaggal jutalmazzuk. A kedvenc tanárokat a voks@kisalfold.hu e-mail-címen lehet jelölni idén is alsós tanító, felsős és középiskolás tanár kategóriákban. Egy e-mail-címről azonban több tanárt is lehet jelölni.A levélben a pedagógusé mellett az iskolája nevét is adják meg. A nevezett tanárok listája a kisalfold.hu online felületünkön lesz elérhető, ahol majd szavazni lehet rájuk. Naponta egy készülékről csak egy szavazat adható le, a többszörös voksokat a rendszer kiszűri. A megye kedvenc tanárait, akik elnyerik a Szeretetdíjat – ahogy egy kisdiák elnevezte –, egy-egy díszes oklevéllel és könyvcsomaggal jutalmazzuk.

– tette hozzá Egész Tamás, aki napjainkban a soproni Széchenyi István Gimnáziumban oktat.Két éve 14.424 szavazat érkezett pedagógusokra és sokukról kedves gondolatokat is megosztottak velünk olvasóink. Erre buzdítjuk ismét Önöket! A jelölések mellett várjuk a szép, vicces vagy érdekes történeteket a tanárokról, rajzokat a kirándulásokról és közös élményekről.A mindennapi nevelés, az oktatás, a kirándulásszervezés, a baráti viták kibékítése, a dolgozatíratás, az osztályterem-díszítés és még számtalan feladat mellett a legnagyobb ajándék a diákok hálája. Ezért biztatjuk a tanulókat, hogy jelöljék tanáraikat és használják ki a közösségi média lehetőségeit, hogy minél több szavazatot gyűjtsenek nekik.