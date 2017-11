A Kisalföld autósorsolásán a bezenyei Lang Józsefre mosolygott a szerencse

A levélhalomból Szabó Tamás olvasónk sorsolta ki a nyertest dr. Szöllősi Zoltán közjegyzőhelyettes felügyelete mellett. Fotó: H. Baranyai Edina

Óriási levélhalom volt a Kisalföld győri sajtóházának padlóján tegnap: a lapunk által meghirdetett nyereményjátékra összesen 9207-en gyűjtötték össze és küldték be szerkesztőségünkbe az újságban megjelent képkockákat abban a reményben, hogy övék lesz a mintegy négymillió forint értékű Nissan Micra. A sorsolás nyilvános volt, s egyik olvasónk, a győri Szabó Tamás húzta ki a szerencsés nyertest.A sorsolást dr. Szöllősi Zoltán közjegyzőhelyettes felügyelte, így hivatalosan ő állapíthatta meg, hogy a bezenyei Lang József nyert. Szerencsés előfizetőnk tegnap meg is tekintette új autóját, a mintegy négymillió forint értékű tűzpiros Nissan Micrát.„Éppen a nappalit újítjuk fel, így mobilon nem értek el, s végül a vonalas telefonon hívtak fel bennünket a jó hírrel. Megmondom őszintén, először nem hittük el, mert annyiféle csalásról hallani manapság. Emiatt inkább elkértük a Kisalföld számát, és mi hívtuk vissza a lapot, hogy megbizonyosodjunk, nem becsapásról van szó" – mesélte a 37 éves férfi, aki építészmérnökként dolgozik Mosonmagyaróváron.Az előfizetés az ő nevén van a családban, de a képrészleteket nyugdíjas édesanyja vágta ki, ragasztotta fel és küldte be szerkesztőségünkbe.

Ő azt mondta: nem nagyon reménykedett abban, hogy nyernek, de most, hogy mégis így történt, rendkívül örül.A családnak jelenleg egy kocsija van, egy Chevrolet Aveo. A vadonatúj járgányt egyelőre Lang József fogja használni. Édesanyjának, bár nem vezet, van jogosítványa, így elképzelhető, hogy később ő ül majd a volán mögé.Langék egyébként a hűséges előfizetők mintaképei is lehetnének. Több évtizede járatják lapunkat, amelyben mindig találnak kedvükre való cikkeket.Az édesanyának több ideje van, ezért ő szinte mindent elolvas, míg a fia a helyi hírek, illetve a fontos közlekedési információk iránt érdeklődik.A nyereményjátékunkban partnerünk az Iniciál Autóház Kft. volt.