A Kisalföld a vásárlókért - Most a szállásokról kérdezhetnek olvasóink

A hotelekre, vendégházakra, bérelt szobákra is vonatkoznak fogyasztóvédelmi szabályok, ha gondunk van, jelezhetjük panaszunkat, élhetünk jogainkkal. Ha például a nyaralási szezonban szeretnénk elutazni – akár külföldre, akár belföldre –, akkor lefoglalhatjuk szállásunkat online – közvetlenül például egy panzióval felvéve a kapcsolatot – vagy bemehetünk emiatt személyesen egy utazási irodába. Az biztos, hogy végeredményként olyan pihenést szeretnénk, amire örömmel gondolhatunk vissza. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, érdemes már a szervezéskor néhány körülményre odafigyelni.



Első lépésként az interneten érdemes alaposan tájékozódni. Több olyan weboldalt találhatunk, amelyen elolvashatók nyaralók véleményei a kapott szolgáltatásokról és összehasonlíthatók az ajánlatok, az árak. Maguk a hotelek, vendégházak, szobakiadók is helyet szoktak biztosítani honlapjaikon a vendégek hozzászólásainak, amik sokat elárulnak az adott helyről, segíthetik eldönteni, érdemes-e ezekben megszállnunk. Általában első ránézésre kiderül, őszintének, valódiaknak tekinthetők-e ezek a megírt tapasztalatok. Nem szokták megkockáztatni a cégek ezek szépítését, mert ha lebuknának, az nagy presztízsveszteséget és így bevételkiesést jelentene.Ha eldöntöttük, hova szeretnénk menni, akkor következő lépésként alaposan olvassuk el az ajánlat apró betűs részeit is, különösen azt, mit tartalmaz az ár, milyen típusú étkezést biztosítanak és tartalmazza-e például a fakultatív programokat. Az is lényeges lehet, hol helyezkedik el a szálláshely. Erről tájékozódni lehet előre az interneten található térképek segítségével is, amelyek a közelben lévő vállalkozásokat is feltüntetik. S például a görög tengerparton töltött hetet, ha több kisgyerekkel megyünk oda, elronthatja, ha alvóhelyünk egy buliutcában van, azaz több szórakozóhely közvetlen szomszédságában, ahol egész éjjel szól a zene és sokan mulatnak.Fontos, hogy semmilyen szerződést ne írjunk alá annak alapos átnézése nélkül. Ha mindezek ellenére sem azt kapjuk, amit ígértek nekünk, akkor helyben tegyünk panaszt és kérjük jegyzőkönyv felvételét.Ez a későbbi bizonyítást nagyban megkönnyíti. Igaz ez arra az esetre is, ha nem utazási szerződést kötöttünk, csak online foglaltunk le egy szobát. A szállásadóknak törekedniük kell arra, hogy helyben orvosolják a problémát. Ha erre nem kerül sor, amikor hazajöttünk, a panaszról felvett jegyzőkönyv és a helyszínen készült fényképek alapján még mindig fordulhatunk a békéltető testületekhez, hogy igényünket érvényesítsük.