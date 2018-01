A jövőért ültették fákat Győrszentivánon

Győr Város Önkormányzatának támogatásával közel 800 darab facsemetét és több mint 1000 darab cserjét ültetett el a közelmúltban a Győr-Szol Zrt.



Az előírásokat bőven meghaladó mértékű fásítás minden városrészt érintett. A faültetési program keretében két helyszínen kiserdő telepítés is történt. Bácsán az úgynevezett „koronás" körforgalom melletti területen 50 darab, az Aranypart II. szabadstrandon 100 db fát ültettek, tovább növelve ezzel Győr tüdejét adó fakapacitást.



Mindezekkel együtt Győrszentivánon 70 darab, a városi élet sajátosságait jól tűrő fával bővült a növényállomány - tájékoztatott Dr. Sik Sándor önkormányzati képviselő.



Újdonságszámba megy, hogy az eddigi évekhez képest nagyobb, immár 18-20 cm törzskörméretű egyedek is gazdagítják a városi faállományt. Egyes helyszíneken faátültetés is lesz, így a külső körülmények miatt várhatóan kevesebb egészséges fát kell majd kivágni. A frissen ültetett fák karójára egy szalag került, melyen a „A jövőért ültetjük!"felirat olvasható, így az egész városban jól nyomon követhető a friss telepítés.



A közterületekre több mint 50 féle fa és több mint 20 féle cserje került. Az előírásokat betartva legnagyobb számban a gömbjuhar, az oszlopos juhar, az oszlopos gyertyán, a magyar kőris, a gömbmeggy, a gömbakác, az oszlopos szil, a hegyi ternye, a madárbirs, a parlagi macskatalp, a hanga, a levendula, a fagyal és a babérmeggy képviselteti magát.



A fásítási program részeként, a határozati fapótlásokban előírtak és a többlet ültetések mellett 2018-ban újabb két helyszínen jön létre kiserdő. Ez év őszén a Marcalváros I-en a Bakonyi út melletti zöldterületen és a Szentlélek templom utáni részen a 83-as főúttal párhuzamosan lesz jelentős fásítás.



A balesetveszély megelőzése érdekében a szakemberek figyelemmel kísérik a növények állapotát.