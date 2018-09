A jövő bankfiókját tervezték meg az építészhallgatók

Németh József, az OTP Bank Észak-dunántúli régióvezetője is köszöntötte a pályázaton részt vett hallgatókat a Műteremházban. Fotó: Májer Csaba Jószef

Az elsődíjas terv készítője, Truhlig Noémi a tanácsadási, közösségi funkciót állította előtérbe. Noémi győri, és utolsó éves az egyetemen. Fotó Májer Csaba József.

Egy XXI. századi bankfiók víziójának kialakítását várták a kiírók, kreatív, eredeti, fiatalos ötletek előhívásával. A kiindulópontot többek között az adta, hogy az egyetem Menedzsment Campus épületének földszintjén az OTP Bank nyit irodát. A terveket az építészhallgatók egyénileg készítették el, munkájukat a tantárgy oktatásában résztvevő oktatók segítették.A feladatkiírásban meghatározott határidőn belül 14 terv érkezett bírálatra. Mindegyik megfelelt a kiírás alaki és tartalmi követelményeinek. A bíráló bizottság elnöke Czigány Tamás DLA, tanszékvezető egyetemi docens volt, tagjai Bodrossy Attila DLA, ny. egyetemi docens, Katona István DLA, egyetemi adjunktus, az Épülettervezési Tanszék oktatói, Jahoda Maja, Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, Németh József, az OTP Bank Észak-dunántúli régióvezetője és Vass Róbert igazgatóhelyettes.A bizottság egyhangú döntéssel I. díjban (300.000,- Ft) részesítette Truhlig Noémi tervét, a II. díjat (150.000,- Ft) Berbik Ferenc, a III. díjat (50.000,- Ft) Soós Adrienn vehette át. A zsűri egyöntetű véleménye, hogy a pályázat sikeres volt, elérte célját. A pályázatok számos ötletet, elképzelést vonultattak fel, bemutatva, hogy a hallgatóknak milyen elképzeléseik vannak a jövő bankjáról. Jól látszott a terveken, hogy ki-ki a saját egyéniségére igyekezett szabni a bank kialakítását, arra a kérdésre keresve a választ, hogy vajon ő milyen bankban érezné jól magát.A Műteremházban tartott díjátadón az OTP részéről Németh József elmondta, hogy a bankfiókok a közeljövőben át fognak alakulni, és kíváncsiak voltak arra, hogy a fiatal építészgeneráció mit gondol erről a változásról. Első ránézésre még merésznek látta a terveket, de a zsűrizés folyamatában jónéhánnyal megbarátkozott, azért is, mert a várható folyamatokat tükrözték: a tanácsadó jelleg, az emberközpontúság erősödését, a digitális, intelligens eszközök hadának megjelenését az ügyféltérben.Czigány Tamás értékelése szerint a tervek egy része kevésbé tudott elszakadni a jelenlegi bankfiókok merevebb funkcionalitásától, viszont készítőik a belső formavilág színes, lendületes vagy éppen letisztult, elegáns kialakításával igyekeztek egy mai fiatalos világ megteremtésére. E munkák közé tartozik a III. díjas pályázat is. A tervek másik része szakít a hagyományos elrendezéssel, keresi a bank működésének újszerű formáit. Ide tartozott az I. és II. díjas pályamű is.Jahoda Maja kiemelte, hogy az elmúlt években is óriási fejlődésen ment át az építészképzés, ez a pályázatra leadott tervek feldolgozásában, koncepciójában is tükröződik. Magas színvonalon dolgoztak ki minden egyes tervet, a zsűriben pedig nem volt vita, egyhangú döntést tudtak hozni.Bodrossy Attila szerint általában elmondható, hogy vannak tervek, amik valamilyenek, és vannak tervek, amik semmilyenek. A bírálatnál számára az az elsődleges szempont, hogy egy terv felkelti-e az érdeklődését. A valamilyen és a semmilyen közötti különbséget úgy is meg lehet fogalmazni, hogy legyen egy erős koncepciója a tervnek.A tizennégy pályaművet a közeljövőben a Széchenyi István Egyetemen aulájában és az OTP Bank Teleki László utcai fiókjában is kiállítják.