A jog és az egészségügy frissdiplomásai Győrben

A friss jogi doktorok a rektori jogarra, dr. Földesi Péter rektor előtt tették le esküjüket.

Pénteken a jog-, szombaton az egészségtudományi kar végzőseit köszöntötték.A győri egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának diplomaátadó ünnepségén 48 jogász és igazgatási frissdiplomást avattak. Dr. Smuk Péter egyetemi tanár, dékánhelyettes avatási beszédében hangsúlyozta, hogy a legklasszikusabb társadalomtudományi felkészültséget jelentő győri jogászdiploma töretlenül kiváló ajánlólevél a munkaerőpiacon, amit jól mutatnak a széchenyis jogászképzés országos összehasonlításban is kimagasló elhelyezkedési adatai. „A jogászi munka nem csupán egy szakma, hanem hivatás, amelynek jó vagy rossz gyakorlása nem pusztán magánügy, hanem közügy, hiszen ezáltal erősíti vagy gyengíti a jogrendbe vetett bizalmat" – emelte ki a professzor.

Dr. Nagy Sándor dékán gratulált az egészségtudományi karon végzett hallgatóknak.

Az Egészség- és Sporttudományi Karon most diplomás ápolókkal, egészségügyi szervezőkkel, egészségfejlesztőkkel és rekreációszervezőkkel gyarapodott a magyar értelmiség. Dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi docens, dékán köszöntötte a frissdiplomásokat. Emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók tanulmányaikat még a Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézetben, valamint az Apáczai-karon kezdték meg. Az egyetem oktatási és tudományos hátterének jelentős erősödése, valamint a hosszú előkészítő munkát követő kari csatlakozás tette lehetővé, hogy diplomájukat viszont már az Egészség- és Sporttudományi Karon vehették át. Az új kar egyesíti az egészség- és sporttudományi szakokat. Az integrációval egy sikeres, a felsőoktatás piaci igényeit is figyelembe vevő képzési profil jött létre.