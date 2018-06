A Jó pásztor a megbocsátásról is üzen

A mi feladatunk közreműködni abban, hogy ez a szerencsétlenség újból ne ismétlődhessen meg, és hogy a kötelékeket az óhazához megerősítsük"

Dr. Veres András megyés püspök áldotta meg a szobrot, amely a restaurálás eredményeként visszanyerte eredeti színes külsejét. Fotó: H. Baranyai Edina

– jelentette ki Johann Geigl, a győrsövényházi kitelepítettek és leszármazottaik csoportjának vezetője a lébény–mosonszentmiklósi vasútállomáson tartott szombati ünnepségen. A jelenlévők azért gyűltek össze, hogy emléktáblát avassanak azon a sorsfordító helyen, ahonnan 1946. május 26-án egy szerelvénnyi német ajkú polgárt, győrsövényháziakat és lébényieket indítottak útnak marhavagonokban Németországba. Az elűzöttek a legrosszabbtól tartottak, attól, hogy koncentrációs táborba szállítják őket. Ez szerencsére nem következett be, de a hazájukat és kevés csomagjukon kívül mindenüket elveszítették. A tragikus történelmi esemény óta több mint hét évtized telt el, de a történtek felidézésekor még azok szemében is könny csillogott, akik már Magyarország határain kívül születtek.A német csoport nemcsak az emléktábla miatt érkezett Magyarországra, hanem azért is, hogy részt vegyen a felújított győrsövényházi Jó pásztor szobor vasárnapi avatásán. Két tagjuk, Johann Geigl és Roland Göltl közbenjárására a Franz és Gertrud Schenzinger Alapítvány 3500 eurós, azaz mintegy 1,1 millió forintos támogatást nyújtott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Káldy Richárd, Szemerey-Kiss Balázs, Gheorghita Borbála és Zomborácz Tamás által elvégzett restaurálás költségeihez. A németországi civil szervezet célja, hogy segítse a külhoni németek emlékeinek megőrzését. Az alkotást Husz János állíttatta 1921-ben hálából, mert fia élve visszatért az első világháborús hadifogságból.Az avatáson Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, hogy a múltban történtek ellenére sem élhet örökké fájdalommal több nemzedék.

A felújított szobor mostantól új üzenetet is közvetít: nemcsak a borzalmakra, hanem a megbocsátásra is emlékeztet bennünket. Ezen túl figyelmeztet is felelősségünkre: meg kell állítanunk a történelem mókuskerekét, amely az elmúlt századokban ördögi körforgásként hosszabb-rövidebb békésebb időszakokat követően újabb háborúkat és borzalmakat okozott"

Hokstok Imre, Johann Geigl, Horváth Tibor, a lébényi német nemzetiségi önkormányzat elnöke és Horváth Gábor, a Németországból érkezettek egyik vendéglátója az emléktáblánál.

Ajándékok a községnek



A német csoport 600 német nyelvű könyvet, játékokat, laptopokat adott át a győrsövényházi iskolának. Emellett pénzadománnyal segítették az intézményt, az egyházközséget és a szobor környezetének rendben tartását.

– hangsúlyozta.A gyönyörűen restaurált szobrot dr. Veres András megyés püspök áldotta meg, akinek az ünnepségen Johann Geigl tolmácsolta dr. Georg Bätzing limburgi püspök és dr. Gerhard Pieschl nyugalmazott limburgi segédpüspök üdvözlőlevelét.Hokstok Imre győrsövényházi polgármester beszédében utalt arra a tavaly márciusi felejthetetlen napra, amikor 71 év után először érkezett az egykori kitelepítettek és leszármazottaik csoportja a faluba. „Minden szobor több, mint élettelen tárgy, minden szobornak üzenete van – hangsúlyozta. – Ez a szobor nemcsak azt üzeni, hogy Jézus, a jó pásztor mit tett és tesz meg nyájáért, hanem üzen Győrsövényház múltjáról és jelenéről, egymásra találásunkról, s így remélem, a jövőnkről is."