A ház az eszközkezelőé, de a falat csúfító penész az övék

Czigler Jánosné alig tudja melegen tartani a kályhát, nagy a ház, és még évekig az eszközkezelőé.

Több mint tíz éve meghalt a párja, akivel a svájcifrank-hitelt felvették. A törlesztőrészlet magasra szökött, Cziglerné a gyerekeket nevelte. Már nagyok, de egy kiskorú most is vele él, az iskolás Liza. A gyömörei házban ketten alszanak a nagy szobában, ez az egyetlen, amit a kertben álló gyümölcsfa ágainak parazsával legalább nappal melegen tudnak tartani a két helyiséget elválasztó kazánnal. A szél besüvít a bejárati ajtón, a plafonon penész jelzi a szegénységet. A gáztűzhely lyukas. A mosogató alatt vödörbe folyik a víz, egy szifonra még csak telne, de az egész bútor a szétesés határán van. Feltöltős a bojler és a villanyóra is, „ebből a pénzből arra is telni fog" – mondja hálásan. Kinyitja a szekrényt, s mutatja, hogy egy napra elegendő a bojler leolvasóján látható keret.

– Tüzelőnk sincs, itt vannak a csekkek, ezektől legalább megszabadulnék. Nekünk most ez a pénz életmentő – utal az adományra. – Végre sikerült elhelyezkednem, kijöhetünk a bajból, de a vízzel is el vagyok maradva, magántartozásaim vannak. A ház – ami valaha az anyósomé volt – már az eszközkezelőé. És ha októberben nem kaptam volna a jóakaróimtól kölcsönt, végleg elvesztettük volna. Hó elején megkapom a fizetést, jó, hogy legalább van, de a nagy része el is megy rögtön. Élni nem marad. A hűtőt érdemes megnézni – panaszolja. Nem kérjük, kinyitja nekünk. Üres, egy falat étel sincs benne.