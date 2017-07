A Hamm könnyed pohárdesszertjeit kóstoltuk Győrben - fotók (x)

Töltse le a Frappét!



A Frappé már nem csak mobiltelefonon, hanem a weben is elérhető a frappeapp.hu honlapon. Ez megoldást jelenthet a kis tárhellyel rendelkező telefontulajdonosoknak, de azoknak is, akiknek hamar lefogy a mobilinternet a készülékükről. Telefonra az applikáció ingyen tölthető le a Google Play vagy az AppStore áruházból. Úgy is hozzájuthatunk, ha okostelefonunkon megnyitjuk a frappeapp.hu weboldalt, ahol megtalálható a két letöltési hely ikonja.

Amikor betérünk a Győr szívében néhány napja megnyílt Hamm biobolt és szendvicsbárba, az egészségtudatosság nem egy terhes, lemondásokkal teli életmódnak, hanem egy izgalmas gasztronómiai utazásnak bizonyul."Nem szeretnénk egy szűk zöld-nézőpontot képviselni, hiszen hozzánk bárki bátran betérhet, aki valami könnyed és ízében változatos ételre vágyik" – árulta el nekünk az anya-lánya alapító páros, akik már régóta ábrándoztak egy ilyen hely létrehozásáról.Közös álmodozásuk és egy fél éven át tartó kreatív és odaadó munka eredménye lett a letisztult, bármely európai nagyváros utcaképébe is beleillő, s mégis emberközeli "bio-paradicsom". A rendhagyó biobolt koncepciót az üzlet egyedi belső kialakítása és vidám vizuális világa teszi teljessé, utóbbi a Kis Hungarikum határozókat is megalkotó Szabó Zsófi grafikus munkáját dicséri. A modern és minimalista stílus nyugodtságot, kényelmet sugall, így a kiválasztott finomság elfogyasztása, vagy egy gyors bevásárlás is pihenéssel, kikapcsolódással jár."Külföldi utazásaim alkalmával sok-sok helyről inspirálódtam. Ezekből az ötletmorzsákból aztán többszöri tesztelés után nyerték el ételeink végleges formájukat" – tette hozzá a fiatalabbik alapító, Zsanett. Az étlapon frissen préselt levek mellett forró italok, pohárdesszertek, szendvicsek és saláták is találhatóak, melyek a tervek szerint szezonális újdonságokkal is frissülnek majd.A Frappén is megtalálható üzlet bio, reform, gluténmentes és diabetikus termékkínálata gondos összeválogatásról árulkodik, a zöldségek-gyümölcsök pedig megbízható biogazdálkodásokból származnak. A Frappé rendszeresen frissülő győri vendéglátóhelyeket, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze a megyeszékhelyen. Egyre többen élnek az ingyenes lehetőséggel és használják az alkalmazást.