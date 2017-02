A győri Yamina is küzd a világsikerért a DJ versenyen

Fotó: Yamina/Facebook

Szombaton, február 11-én az NYDJAY by NEW YORKER az Akvárium Klubban rendezi soron következő elődöntőjét.Az Akvárium Klub-ban négy feltörekvő DJ száll csatába a közönség és a zsűri kegyeiért, hogy megnyerhessék a verseny fődíját és nemzetközi hírnévre tehessenek szert. Az est házigazdája és sztárfellépője, a spanyol sztár DJ Danny Avila mellett két közismert magyar lemezlovas, Edo Denova és Bárány Attila pörgetik fel a közönséget.A versenysorozat hatalmas nyitóbulival vágott bele a nagy utazásába, melynek helyszíne a kölni Boothouse klub volt. Ezzel az eseménnyel a fiatalok által kedvelt divatcég, a NEW YORKER zöld utat adott a hivatalos döntők sorának. Az európai döntők következő helyszíne Párizs és Stockholm után Budapesten lesz, ahol eszméletlen bulival várják a magyar közönséget.

2017 január és áprilisa között a NEW YORKER Európa legismertebb klubjaiban rendezi meg a versenyt fordulóit. Hogy a budapesti győztes DJ-ben megvan-e mindaz, ami Európa egyik legnagyobb lemezlovasává teszi, a rendezvénysorozat záró napján, a gigantikus finálén dől majd el, amelynek pontos helyszíne még titkos.Számos ifjú DJ tehetség töltötte fel a mixét, hogy esélyt kaphasson a kibontakozásra. A döntőbe került nyertes lemezlovasok (The Chronicle- Cherkasy, Ukrajna; “Dee Push"– Zębowice, Lengyelország;; Toney Malks - Szeged, Magyarország) most megpróbálhatják valóra váltani az álmaikat. Egy izgalmas csatára számíthatunk a lemezlejátszók mögött, ahol a DJ-knek nem csupán a szakmai zsűrit, de a bulizó közönséget is meg kell győzni tudásukról és tehetségükről.