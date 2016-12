A győri szépség meghódította izmos testével Thaiföldet - videó, fotók

Csilla egy budapesti versenyen ősszel.

"A sportmodellek számára a legfontosabb versenyeket az év végén rendezik. Novemberben az univerzum címért küzdöttem Hamburgban. Az észak-német kikötővárosban óriási hagyományai vannak a megmérettetésnek, a részvétel jogát sem könnyű kivívni. A klasszisokkal teletűzdelt mezőnyben velem együtt 19 lány lépett színpadra. A zsűri döntése alapján az első hellyel térhettem haza" - kezdte Kálmán Csilla.A győri sportmodell nem sokáig élvezte hamburgi győzelmét, pár nappal később a magyar csapattal a thaiföldi világbajnokságra repült. "A válogatott programjait, feladatait a szervezők velem egyeztették, mivel a csapattagok közül én beszélek a legjobban angolul. (Csilla korábban a győri Révai-gimnáziumban tanított angolt – a szerk.) A thaiföldiek nagy szeretettel fogadtak bennünket, a tenyerükön hordták a versenyzőket, csak jókat tudok mondani a szervezésről" - hallottuk Csillától. A világbajnoki címért egy másik magyar versenyzővel, Krassalkovics Zsófiával folyt fej-fej melletti küzdelem."Zsófival sportszerű rivalizálás van közöttünk, győzött már le hazai versenyen, most is remek formában volt. Óriási öröm volt, hogy a zsűri engem tartott jobbnak Thaiföldön. Ez a döntés világbajnoki címet ért" - mesélte Csilla, aki pálinkával és sült csülökkel ünnepelt az ázsiai országban. A győri szépség a három legnevesebb fitneszszervezet közül kettőnek hordhatja a koronáját egy évig.tekinthetik meg a világbajnokság eredményhirdetését.Sok pihenésre azonban Csillának nem lesz ideje, jövő év elején doktori címet szerezhet jogból a győri Széchenyi-egyetemen. Anglisztika nyelvész és angol szakos tanár után ez lehet a harmadik diplomája. „Év végén a testemet járattam csúcsra, most a fejemre lesz szükségem. Jogon szakdolgozat-védés és az államvizsga vár rám, az elkövetkező hetekben csak a tanulásra koncentrálok. Szerencsére a párom, Orbán Arnold mindenben támogat, biztos hátteret nyújt" - búcsúzott a győri világbajnok. Arnold szintén versenyez, a testépítők között idén két értékes érmet nyert itthon és Ausztriában.