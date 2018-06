A győri SZEnergy Londonba utazik, az üzemanyag-hatékonyság határait feszegeti

A csapat

A Shell Eco-marathont a Make the Future fesztivál keretében rendezik meg jövő héten, július 5-8. között a londoni Queen Elizabeth Olimpiai Parkban. Idén a szervezők 24 országból több mint 143 olyan csapatot várnak, akik Európából és azon túlról érkeznek, hogy elhivatottan keressék az innovatív mobilitási megoldásokat. A SZEnergy, tapasztalt résztvevőként, már az utolsó simításokat végzi autóján mielőtt Londonba utazik vasárnap.A 34. Shell Eco-marathon célja, hogy folyamatosan feszegesse a technológiai határokat, és arra inspirálja a fiatalokat, hogy a jövő vezető tudósai és mérnökei legyenek – mindezt úgy, hogy egy különleges feladat elé állítja őket, amelynek keretében a diákok megtervezik, megépítik saját ultra energiahatékony járművüket. A verseny célja, hogy kiderüljön, melyik csapat autója tudja a legnagyobb távot megtenni a legkevesebb energiával. A jelenlegi legjobb eredmény 3 771 km/l – ami olyan mintha a London-Helsinki távolságot tennénk meg oda-vissza csupán egyetlen liter üzemanyaggal.2018-ban a londoni Shell Eco-marathon pálya is megújult. A verseny változatlanul egy utcai pályán lesz, amelyet azon céljainkkal összhangban terveztünk, hogy a diákokkal együtt olyan jövőbeli technológiákat és okos megoldásokat fejlesszünk, amelyek majd a hétköznapi közlekedésre is nagy hatással lesznek. Sőt, a diákoknak egy új kihívással is szembe kell nézniük, mégpedig, hogy hogyan spórolhatnak az energiával, miközben tartják az előírt 25 km/h sebességet a még rövidebb pályán, ahol két 180°-os kanyart is be kell venniük, amihez a sebességüket is le kell csökkenteniük.Idén Magyarországról a győri versenyzők mellett még két diákcsapat, a kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola és a Debreceni Egyetem csapata is részt vesz a megmérettetésen és elutazik Londonba, hogy a legjobbakkal együtt versenyezzenek és megmutassák a járműépítő képességüket.“A verseny fennállása óta arra törekszünk, hogy felkeltsük a diákok kíváncsiságát, és arra bátorítsuk őket, hogy a jövő mobilitásával kapcsolatos ötleteiken dolgozzanak – mondta Bujdosó Andrea, a Shell Hungary Igazgatóságának elnöke. A Shell Eco-marathonon a diákok több tudományos területet is érintő csapatokban dolgoznak, ahol lehetőségük van a tanultak átültetésére a gyakorlatba, kezdve a gépészmérnöki, gépjárműtechnikai ismeretektől egészen a formatervezésig és az üzleti menedzsmentig. Emellett a verseny lehetőséget ad a diákoknak, hogy a problémamegoldási képességüket és a rugalmasságukat fejlesszék, miközben határidőre és megadott költségkerettel dolgoznak. Ez egy olyan különleges tapasztalat a diákok számára, ami nemcsak a karrierjüket támogatja a jövőben, de egyben nyitottá teszi őket az innovációkkal kapcsolatban és segíti a praktikus gondolkodást."A győri SZEnergy csapat az egyik legtehetségesebb a magyar csapatok közül, és már több mint 10 éve vesz részt a versenyen. Járművükkel mindig megpróbálnak kitűnni a versenytársaik közül, ezért saját motorvezérlést, akkumulátor csomagot és akkumulátor menedzsment rendszert terveztek. Az idei verseny fordulópont lesz a csapat életében és a terveikben, hiszen több olyan fejlesztést is tesztelhetnek, ami kulcsfontosságú lesz az új autó esetében. A fejlesztéseik között van az új futómű, az új speciális lengéscsillapítók, amelyeket egy nemrégiben kidolgozott algoritmus alapján fejlesztettek az alumínium vázhoz. Emellett a csapat új kormányművet tervezett, amelyet 3D nyomtatóval nyomtattak ki. Az egyedileg kifejlesztett telemetriai rendszerükkel mindig elnyerik a Shell Eco-marathon technikai csapatának az elismerését. Ez a fejlesztés több mint 80 paraméter megfigyelését teszi lehetővé, amelyekhez a jármű beállításait tudják igazítani.Pusztai Zoltán csapatvezető szerint a verseny mindig szoros a városi koncepció kategóriában, és csak a helyszínen látják meg az esélyeiket, aszerint, hogy a többi csapat mivel készült. „Természetesen az a célunk, hogy megdöntsük a rekordunkat, de nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan szerepelnek majd a fejlesztéseink élesben a pályán. Különösen azért, mert ezeket szeretnénk felhasználni a jövő évben épülő új autónkban" – tette hozzá a csapatvezető. Azonban az ambícióik itt nem érnek véget. A diákokat a szervezők folyamatosan bátorítják, hogy minél innovatívabb és jövőbemutatóbb megoldásokkal álljanak elő. A SZEnergynek nagy tervei vannak, hogy a közeljövőben megépítsék a saját energiahatékony önvezető autójukat.A Make the Future, ahol a Shell Eco-marathont megrendezik, egy új fesztivál ingyenes koncertekkel, street fooddal, játékokkal, izgalmas tudományos bemutatókkal, panelbeszélgetésekkel és a legújabb VR, AI és AR fejlesztésekkel. Az esemény emellett olyan platformot biztosít a tudományos és mérnöki területen dolgozók következő generációja számára, amely lehetővé teszi az ötletek megvalósulását, és hogy mindenki élőben próbálhassa ki a legújabb ötleteket.