A győri SZEnergy csapat járműve átment a technikai vizsgálaton

A csapatoknak először a szakértők előtt kell bemutatniuk a járművüket, hogy az minden biztonsági és technikai előírásnak megfelel-e ahhoz, hogy a pályára léphessenek vele. A SZEnergy team szerdán az első csapatok közt ment át a vizsgálaton, így már a pályán is elkezdhetik tesztelni az autót.„Habár már tapasztaltnak mondhatjuk magunkat a műszaki vizsgálatban, ugyanúgy meg kellett mutatnunk a bíróknak, hogy a járművünk megfelel minden elvárásnak. Az új versenybírók nem ismernek minket, ezért nekik külön is szerettünk volna bizonyítani" - tette hozzá Pusztai Zoltán, csapatvezető.Csütörtökön indul a verseny, amikor már élesben mérik, hogy 1 kWh energiával mennyi utat tesz meg a SZEnergy járműve.