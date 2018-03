A győri rabló 77 éves nőt lökött fel és vette el a pénzét

Illusztráció

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádiratot nyújtott be egy győri férfival szemben, aki 2017 februárjában követett, fellökött, majd kirabolt egy idős hölgyet Győrben.A vádirati tényállás szerint az akkor 48 éves férfi aznap reggel ugyanazzal a busszal érkezett Győrbe, mint a sértett. Őt követni kezdte, tőle az utcán kétszer is pénzt kért, első alkalommal kapott is. Második alkalommal azonban az elkövető a sértett pénztárcáját megfogta, a nénit fellökte, majd a - 10.000 forintot és okiratokat tartalmazó - pénztárcával együtt elfutott a helyszínről.A gyenge fizikai állapotú idős hölgy az esés következtében jobb keze több csontjának törését és számos hámhorzsolásos sérülést szenvedett el. Az ügyészség az elkövetőt minősített rablással és minősített testi sértéssel vádolja. Vele szemben – többszörös visszaesői minőségére is tekintettel – több mint 22 év szabadságvesztés szabható ki - közölte hétfőn az ügyészség.