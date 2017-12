A győri PÁGISZ-ba látogattak a Pattantyús-család tagjai - fotók

Pattantyús-leszármazottak a győri iskola aulájában az új emléktáblánál. A kép jobb szélén Pattantyús-Ábrahám Tamás.

Pattantyús-Ábrahám Tamás édesapja,volt a Vagongyár igazgatója a II. világháború idején és az azt követő években. A szövetségesek bombázása után az ő irányításával épült újjá a gyár. A győri iskola névadója, a Műegyetem legendás tanára,Imre testvére volt. A testvérpár emlékére állítottak táblát pénteken az intézmény aulájában. "Csak egyféle érték és tisztesség van" - szól a felirat a táblán.Az 1956-os forradalom leverése után emigrált Tamás diákéveit Pannonhalmán és Győrben töltötte. "Négy évet az apátsági bencés gimnáziumban tanultam, majd az iskola államosítása után Győrbe kerültem, a Révaiba. Az egyik barátomat bízták meg azzal, hogy hetente jelentéseket írjon rólam. Ő jelesre vizsgázott az embertelen helyzetben, elmondta, mi a feladata. Kérdezte, mitévők legyünk. Mondtam neki, hogy titokban írjuk meg együtt a heti beszámolókat. Nem derült ki, hogy összedolgoztunk" - kezdte a tapasztalt elektromérnök.Pattantyús-Ábrahám Tamás a feleségével szökött nyugatra a magyar forradalom leverése után. "Miskolcról vonattal indultunk a fővárosba. Este nem mert Budapest közelébe menni a mozdonyvezető, mert a szovjetek kijárási tilalmat rendeltek el és lőttek a 18 óra után kimerészkedőkre. Amikor láttuk a szétvert várost a feleségemmel, egyszerre szöktek könnyek a szemünkbe. Úgy éreztük, ha ezt meg lehet tenni az országgal, akkor nekünk itt nincs helyünk" - idézte fel a szívszorító pillanatokat Pattantyús-Ábrahám Tamás. A házaspár kalandos úton jutott át a határon. Előbb Angliában éltek hét évet, majd az Egyesült Államokban, Pittsburghben telepedtek le.

Pattantyús-Ábrahám Tamás - fotók: Béres Márton

A következő mondatot érdemes a műszaki pályára készülő fiataloknak jól elraktározni. "Aki mérnök végzettséget szerez, a jég hátán is meg fog élni. Kinn gyorsan megtanultam angolul, majd idővel jó lehetőségek közül választhattam. 1963 decemberében költöztünk két kisgyerekkel az Atlanti-óceán túlpartjára, a lányom már az USA-ban született" - folytatta a Pattantyús nap díszvendége.Családi örökségük a műszaki tudományok iránti érzék. A géneknek köszönhető ez? - vetettük fel. "A bátyámmal gyerekkorunkban sokat viccelődtünk ezen. Az üknagyapám a bécsi műszaki egyetem alapító tanára volt. A felmenőim között volt, aki Kandó Kálmánnal dolgozott együtt, többen professzorként fejezték be tanári pályájukat. A három gyerekem közül a lányom is mérnökként végzett. A feleségemmel minden este közösen vacsoráztunk a három gyerekkel és ekkor csak magyarul beszélgettünk velük. Szerettük volna, ha ők is megtanulnak magyarul. Ez annyira jól sikerült, hogy a lányom később a magyar nyelvtudása miatt kapott remek állást a Ford székesfehérvári gyárában" - hallottuk.

Debrecenből is jöttek



A Pattantyús napon két szakmai versenyt rendeztek, a megmérettetésekre Debrecenből is érkeztek diákok. Több meghatározó győri cég tartott szakmai előadást a tanulóknak.

"Remélem, megvan a hit a mai fiatalokban, hogy érdemes tanulni. Higgyék el, hogy aki erőt, időt áldoz a tudása mélyítésére, előbb-utóbb a szerencse is mellészegődik" - búcsúzott Pattantyús-Ábrahám Tamás, aki mindig szívesen utazza át a fél világot a győri látogatásokért.