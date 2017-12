A győri nindzsa ma újabb akadályokkal néz szembe a TV2-n - fotók

Fotó: TV2

A harmadik, talán legizgalmasabb középdöntőjéhez érkezik a Ninja Warrior Hungary ma este. A pálya nehézségét jól mutatja, hogy az előző két adásban hatvan játékos közül csak heten küzdötték le mind a kilenc akadályt, és jutottak fel a 7 méter magas Pokoli Torony tetejére.Most újabb harminc versenyző mérettetik meg, köztük a parkouros Margli Zsolt, akit egy hónappal ezelőtt mutattunk be. A sportvetélkedő fináléjába a páholyon át vezet az út, ahová csak a legkeményebb húsz harcos ülhet be. A gyorsaság is rengeteget számít.– A középdöntős pályát nézve mindenképp a "Horog" nevű akadály tűnik a legnehezebbnek. A medence felett csak néhány fogódzó van a túlpartra jutáshoz, a rudak pedig csúsznak, mozognak előre és hátra is. Ráadásul az előtte lévő feladatban is mászni kell, ami eléggé elveszi az energiát – fogalmazott Zsolt a kisalfold.hu-nak.

Ma este 7 órától látható a TV2-n, hogyan teljesít Zsolt a Ninja Warrior utolsó középdöntőjében.

A győri fiatal úgy véli, bár nyilván mindenki számára a továbbjutás a cél, a játék nem az egymás elleni versengésről szól. Itt a pályát kell legyőzni.– Én mindig a kihívásra koncentrálok, és nem arra, hogy legyűrjem a többieket. De szerintem ők is így vannak ezzel, szurkolunk a másiknak. A műsoron túl is többen tartjuk a kapcsolatot, nemrég még egy kis "házi nindzsaversenyt" is rendezett az egyik srác, aki korábban kiesett a játékból. Zsolt a selejtezőben végigszáguldott az akadályokon , teljesítményéhez ismeretlenül is többen gratuláltak.– A gyirmóti busz sofőrje is megszólított, és nénik is odajöttek gratulálni a járaton, nagyon kedvesek. A munkahelyen pedig többször is kérdezték már, hogy mikor leszek újra adásban - árulta el mosolyogva.Íme a válasz: ma este 7 órától látható a TV2-n, hogyan teljesít Zsolt a Ninja Warrior utolsó középdöntőjében, és kiderül az is, ott lesz-e a fináléban a komáromi Street Generations tagja.