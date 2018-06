A győri MTESZ-székházba költözik a törvényszék, az E.ON jelenleg októbert ígér

A MTESZ-székházzal a teljes tömb az igazságszolgáltatásé lesz – az árambővítéstől függően – talán ősztől. Fotó: Bertleff András

Január óta három megyét lát el a Győrben működő közigazgatási és munkaügyi bíróság, vagyis Vas és Komárom-Esztergom megye közigazgatási ügyeinek 95 százaléka idekerül. Ehhez különleges keretet is biztosított az Országos Bírósági Hivatal, a korábban hétfős bírói létszám még az idén húszra, az alkalmazotti állomány pedig tizenháromról ötvenre emelkedik. Kinőtték tehát a volt Pártok Házát az Árpád úton, a Győri Törvényszék pedig emiatt megkapta az OBH felhatalmazását, hogy bérbe vegye a volt MTESZ-székházat. Úgy tudjuk, a végleges – hosszú távra szóló – szerződést a napokban köti meg a bíróság a tulajdonos Leier Monolit Kft.-vel, amely jelenleg is felújítást végez a majdnem 115 éves épületben.Az egykorvolt kamarai székház körül a munka látványos szakaszba ért, látszik az autóforgalom számára kialakított bejárat is. A bíróság pedig – mint megírtuk – szeptemberre tervezte a költözést, s erre lényegében mind a két fél készen is állna, de úgy fest, hogy az árambővítés ennél hosszadalmasabb. A felújítást végzőLeier-cég ügyvezető igazgatója, Mártonné dr. Baj Mária elmondta: egyelőre nem tudja megjósolni az átadás időpontját, mivel az árambővítéstől függ az egész beruházás elkészülte.Megkerestük levélben az E.ON-t, amely úgy tájékoztatott: hozzájuk tavaly október 26-án érkezett a villamosenergia-igény, s a teljesítéséhez új földkábelekre van szükség. „Az ügyfél részére 2017. november 27-én küldtük meg a műszaki tartalmat, valamint a befejezési határidőt is tartalmazó Hálózat Csatlakozási Szerződést. Ebben a kivitelezés befejezésére 2019. március 9-ét jelöltük meg, amit az ügyfél 2017. december 4-én aláírt" – jelezte a szolgáltató. Hozzátette ugyanakkor, hogy a munka kiemelt jellegét figyelembe veszik, így várhatóan a vállalt határidő előtt, idén októberben teljesítik az igényt.Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke pedig elmondta: a napokban járt nála a közbeszerzési eljáráson nyert cég, hogy elvégezze a bútorozáshoz és belsőépítészethez szükséges méréseket. A gyártás tehát elkezdődött, ez egyébként önmagában több mint 60 millió forintba kerül a 2200 négyzetméteres területen.