A győri kutatónő óriási lehetőség előtt áll - egyszerre nyert felvételt a Harvardra és a Stanfordra

Az érzelmi intelligencia



Több kutató szerint a magas IQ nem jelent garanciát sem a sikerre, sem a boldog életre. Az érzelmi intelligencia az, ami befolyásolja viselkedésünket, személyes döntéseinket. Ez az a "titok", ami a vizsgálatok szerint a sikeres emberek 90 százalékának birtokában van.

Mecenások figyelmébe



Ha a győri mecénások látnak fantáziát Mészáros Eszter munkásságában, az `em2525@nyu.edu´ e-mail címen érhetik el. A tudást, amit a győri kutatónő Kaliforniában szerezhet oktatásfejlesztésből, Magyarországon is kamatoztatná.

Mészáros Eszter a Krúdy-gimnáziumba járt. "Az iskola nyitott volt a kéréseimre, támogatták, hogy magántanuló legyek, majd saját szervezésemben Portugáliába menjek. Az összes érettségi tárgyból előbb vizsgázhattam. A szüleim is mellettem állnak a kezdetektől fogva. Havasréti Béláné Irénke, a győri Talentum Műhely vezetője is sokat segít, a Sólyom-ösztöndíj elnyerését jó részt neki köszönhetem" - kezdte a fiatal kutatónő.Portugália után a New York-i Egyetem abu-dzabi képzésére vezetett Eszter útja. Három évet tanult az emírségben, egy szemesztert Madridban, fél évet New Yorkban töltött. Első tanévében ismerkedett meg Susan Carey-vel."A Harvard Egyetem pszichológus professzora a fejlődéslélektan világhírű kutatója, megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhattam vele Dr. Kovács Ágnes társaságában. Az amerikai és a magyar kisbabák logikai fejlődését vizsgáltuk a nyelv tükrén át, a kutatás egyik budapesti száláért feleltem. A 15 és 22 hónap közötti babákkal logikai játékokkal vettünk fel teszteket. A kicsiktől sok mosolyt kaptunk a kutatás során" - hallottuk. Mészáros Eszter már a győri diákévek alatt vállalt önkéntes munkát, ebből a mai napig "nem enged"."Egy budai gyermekotthonban a Benned a Létra csoport tagjaként fejlesztőfoglalkozásokat tartok a társaimmal együtt. A hátrányos helyzetű gyerekeknek az érzelmi intelligenciáját, kommunikációs készségeit fontos javítani, hiszen enélkül nehezen koncentrálnak a jövőjükre. Ők is élhetnek boldog életet, annak ellenére, hogy nehéz sorssal születtek. Van kitörési lehetőség ebből a helyzetből, budai gyermekotthonban nőtt fel az Oscar-díjas Saul fia főszereplője, Röhrig Géza is" - hallottuk.Mészáros Eszter egyszerre nyert felvételt két amerikai csúcsegyetemre, a Boston közeli Harvardra és kaliforniai Stanfordra. Mindkét intézményben oktatásfejlesztést tanulhat. "Az a célom, hogy az oktatás minél hatékonyabban segítse a diákok érzelmi és lelki fejlődését. A robotkorszak hajnalán vagyunk. Nem kell sok idő ahhoz, hogy a gépek elsajátítsák az ember kognitív, megismerő funkcióit. Így rengeteg munkahely szűnhet meg világszerte.A minőségi oktatás fontosabb lesz a jövőben, mint bármikor korábban. Az érzelmi intelligencia fejlesztése társadalmi szempontból is fontos, ez az alapja a kiegyensúlyozott életnek. Rossz látni, amikor egész társadalmi csoportok, beleértve tehetséges embereket is, nem jutnak egyről a kettőre, mert nem fejlődik az érzelmi intelligenciájuk" - közölte Mészáros Eszter.Mind a Harvardon, mind a Stanfordon - az ösztöndíj ellenére - tetemes költségei vannak a tanulásnak. "A Stanford képzése jobb lehetőséget kínál. Itt komplett oktatástechnológiai terméket kellene fejlesztenem az év végére. A Szilícium-völgyben rendkívül drága a megélhetés. Egy évre 100 ezer dollárt, 25 millió forintot szükséges összegyűjtenem, amelyet már az idei nyár végén igazolnom kell.A pénznek nagyjából a harmada áll rendelkezésre a Sólyom-ösztöndíjból, a Stanford által felajánlott támogatásból, a megtakarításaimból és a képzés melletti plusz munkák vállalásából. Négy hazai ösztöndíjra pályázom, köztük Dr. Bognár Béla volt győri révais diák támogatására. Ezekből az összeg újabb egyharmada várhatóan összejön. Ezen felül 30 ezer dollárt, nagyjából 8 millió forintot kell még előteremtenem a Stanfordhoz".